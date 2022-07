'Money Heist: Korea' Dominasi Chart Pemirsa Netflix

BANGKAPOS.COM - Mengikuti tren serial Korea seperti Squid Game dan All of Us Are Dead yang menjadi hits besar di Netflix, serial lain telah hadir di platform streaming. Money Heist: Korea – Joint Economic Area, adaptasi Korea dari serial kejahatan hit Spanyol “La Casa de Papel” — yang dikenal sebagai Money Heist — telah menduduki peringkat sepuluh besar non-Inggris di platform streaming.

Money Heist: Korea dimainkan selama 33,7 juta jam di streamer dalam tiga hari pertama perilisannya pada 24 Juni .

Selain menduduki puncak tangga lagu global , serial ini juga menduduki puncak tangga lagu di Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Jumlah jam streaming menempatkan acara tersebut sebagai acara ketiga yang paling banyak ditonton di raksasa streaming secara keseluruhan di belakang Stranger Things musim 4 dengan 76,9 juta jam dan The Umbrella Academy musim 3 dengan 124,5 juta jam penayangan yang mengejutkan.

Di bawah bimbingan Profesor yang diperankan oleh lvaro Morte, serial Money Heist yang asli menjadi hit besar dalam skala internasional.

Profesor, dari lokasi luar, memimpin sekelompok pencuri yang membobol Royal Mint dan Bank of Spain.

Putaran Korea di atasnya dipentaskan di Korea bersatu sebagai delapan pencuri yang dipimpin oleh dalang bayangan menyalip mint bangsa.

Ini juga menawarkan pemeran yang mencerminkan karakter dari aslinya.

Ryu Yong-jae menulis seri dan Netflix senang telah bekerja dengannya dalam pembuatan ulang ini.

Direktur konten Netflix Korea, Keo Lee mengungkapkan bahwa perusahaan semacam itu untuk membawa orisinalitas Korea ke dalam pembuatan ulang sementara juga menarik bagi pemirsa internasional. Inilah yang dia katakan: