Hari Mangrove Sedunia Jadi Momen Gebrakan Awal Program Kerja PWI Babel di Sektor Lingkungan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Peringatan Hari Mangrove Sedunia atau International Day for the Conservation of The Mangrove Ecosystem pada 26 Juli 2022 mendatang, menjadi momentum awal gebrakan PWI Bangka Belitung, mencanangkan program lingkungan.

Pascapelantikan kepengurusan baru, PWI memiliki sejumlah program kerja. Satu di antaranya di bidang lingkungan.

Beranjak dari keprihatinan kerusakan lingkungan tersebut, PWI Babel memilih ambil bagian dalam program pemerintah terkait rehabilitasi dan reboisasi lahan pascatambang.

Keseriusan tersebut diwujudkan dalam audensi lanjutan dengan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra, Kamis (21/7/2022) sore.

Audensi tersebut sebagai tindak lanjut dari program kerja PWI Babel di bidang lingkungan, yang sebelumnya sempat dibahas bersama jajaran Polda Babel.

Di kesempatan itu, Yan Sultra didampingi Karo Ops, Kabid Humas, Dir Krimsus, Wadir Polairud.

Sementara di kalangan pengurus PWI Babel, dihadiri ketua Dewan Kehormatan PWI Replianto, Sekretaris Fakhrudin Halim, Ketua Siwo Rudi Syahwani, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, Anthoni Ramli dan Sekretaris Seksi Wartawan Media Siber, Multimedia dan Fotografer, Yudhistira Jaya Suprana.

Ketua PWI Babel, Muhammad Fakhturahman, mengatakan, audensi kali ini sebagai tindak lanjut pembahasan penanaman mangrove sebelumnya.

"Terima kasih atas waktunya Pak, audensi ini sehubungan dengan kelanjutan program kerja PWI yang rencanannya disinergikan dengan Polda Babel terkait penanaman mangrove,"kata Boy, sapaan akrab Muhammad Fakhturahman, saat mengawali sambutannya.

Sebelumnya, lanjut Boy, pihaknya juga telah melakukan penjajakan dengan dengan pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) sembari survei ke lokasi penanaman mangrove.