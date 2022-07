Molen Pastikan Upacara HUT RI Dipusatkan di ATM agar Masyarakat Banyak Bisa Ikut Menyaksikan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyiapkan rangkaian acara puncak perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia, yang akan berlangsung pada Rabu (17/8/2022) mendatang.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, mengatakan, Alun-alun Taman Merdeka (ATM) akan menjadi pusat lokasi kemeriahan acara pengibaran sang saka merah putih pada pagi hari dan penurunan bendera pada sore hari.

"Memang saya inginnya di situ (Alun-alun Taman Merdeka) dari awal. Sengaja kita lakukan di sana supaya banyak masyarakat yang melihat. Jadi biar masyarakat bisa menyaksikan dan ikut upacara," kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (22/7/2022).

Pria yang akrab disapa Molen ini mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dilaksanakan di halaman Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, ia ingin menciptakan nuansa baru.

Selain itu, dipilihnya Alun-alun Taman Mereka lantaran tempat tersebut tepat berada di pusat kota dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan dipilihnya tempat itu, dia menginginkan agar masyarakat dapat menyaksikan serta memeriahkan seluruh rangkaian acara.

"Ini juga nantinya dapat menjadi kebanggaan para anggota Paskibraka kita, supaya orang tuanya bisa menonton juga di sana," terang Molen.

Molen memastikan dirinya akan melakukan hal yang terbaik di akhir masa jabatan sebagai pemimpin di Kota Pangkalpinang. Meskipun dengan luas wilayah yang kecil, namun Kota Pangkalpinang dapat tampil beda dari kabupaten lainnya.

Politikus PDIP ini ingin membawa Kota Pangkalpinang dari daerah yang benar-benar nol menjadi terkenal dan sukses. Karena untuk menjadi daerah yang sukses pasti akan banyak tantangan, oleh karena itu perlu dukungan semua pihak.

"Saya tidak mau main-main. Kita punya gaya sendiri, punya marwah sendiri. Walaupun kita kecil tapi kita from zero to hero (dari nol menjadi pahlawan, red)," tandas Molen.

Terpisah, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang, Anggo Rudi mengatakan, pihaknya telah mematangkan persiapan perayaan HUT ke-77 RI. Sejauh ini, persiapan HUT ke-77 RI telah mencapai 70 persen. Hal itu berdasarkan hasil evaluasi rapat kedua yang dilakukan beberapa waktu lalu.