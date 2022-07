Potret Maria Vania di Yogyakarta, dari Joget Bareng Jefri Nichol Hingga Ngemut Pisang Goreng

BANGKAPOS.COM - Beberapa waktu lalu, artis multi talenta Maria Vania sempat berkunjung ke Yogyakarta, Jawa Tengah.

Entah untuk liburan atau urusan pekerjaan, wanita 31 tahun itu dalam beberapa hari berada disana.

Tak lupa Maria Vania membagikan berbagai potret saat berada di kota pelajar tersebut.

Mulai dari pose di sudut Jogja, TikTokan bareng Jefri Nichol sampai menikmati harinya dengan santai minum kopi.

Potret-potret itupun tak pelak jadi perhatian para penggemarnya.

Penasaran gimana keseruan Maria Vania?

Sesampainya di Jogja, Vania sempat menanyakan followersnya destinasi wisata yang harus ia kunjungi lewat Instastory.

Tak lama, presenter acara Take It or Leave It itu telah mengunggah foto ketika berada di outdoor.

Ia tampak memesona dengan outfit dress fit to body yang terbelah dibagian bawahnya.

Kaki jenjang wanita asal Bandung itu pun terlihat begitu jelas.