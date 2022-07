Cerita Selebgram Tante Ernie Idap Sinusitis, Mengeluh Tak Bisa Aktivitas Seperti Dulu

BANGKAPOS.COM - Cerita selebgram Tante Ernie mengidap sinusitis, mengeluh tak bisa aktivitas seperti dulu

Kabar kurang menyenangkan datang dari Tante Ernie yang didiagnosa mengidap sinusitis.

Tante Ernie disarankan dokter THT (telinga, hidung dan tenggorokan) untuk melakukan operasi sebagai satu-satunya cara mengatasi sinusitis.

Namun wanita yang dijuluki Pemersatu Bangsa ini mengaku takut.

Kondisi terbaru Tante Ernie kemudian dikabarkan lagi melalui Instagram Story @himynameisernie, Minggu (24/7/2022).

Tante Ernie menceritakan setiap bangun tidur, hidungnya merah dan hanya bisa nafas dari sebelah hidung saja.

Bahkan, tangan kanannya selalu kesemutan karena hanya bisa tidur dari satu sisi.

"Aku sekarang udah capek banget, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa olahraga, gak bisa foto. Gak bisa aktivitas kayak dulu," keluh Tante Ernie dikutip Bangkapos.com dari Instagram Story.

Selebgram Tante Ernie menceritakan kondisinya idap sinusitis, mengeluh tak bisa aktivitas seperti dulu melalui Instagram Story, Minggu (24/7/2022) (Instagram @himynamisernie)

Jika sebelumnya Tante Ernie blak-blakan menyebut takut operasi, maka wanita 45 tahun ini seperti memberikan tanda bersedia dioperasi untuk mengatasi sinusitis.

"Kayaknya soon or later (cepat atau lambat) memang harus operasi supaya aku bisa balik lagi kayak dulu. Semoga nanti aku dikasih kelancaran kalau operasi dan semoga diangkat penyakitnya. Makasih ya temen-temen," ujar Tante Ernie.