SatIntelkam Pangkalpinang Bekuk Pengedar Narkoba, Berhasil Amankan 38 Paket Sabu

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Unit Intelkam Polres Pangkalpinang membekuk Muhammad Alpinas alias Obe (18) terduga pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Kelenteng Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalanbaru, Bangka Tengah, Jumat (22/7) sekitar pukul 09.00 lalu.

Dari tangan pengangguran ini, kepolisian di bawah kepemimpinan Kasat Intelkam Pangkalpinang, AKP Guzel berhasil mengamankan 38 paket sabu.

Guzel mengatakan, penangkapan bermula dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran sabu di kawasan Desa Pedindang.

"Lalu tim melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap informasi tersebut, setelah dilakukan serangkaian kegiatan intelijen didapat informasi pelaku ini," jelas Guzel, Minggu (24/7).

Diakuinya, setelah memastikan keberadaan pelaku, tim yang dipimpin KBO Intelkam Ipda Hanky Tony Prabowo langsung membekuk pelaku.

"Pelaku diamankan tanpa perlawanan di dekat kawasan kediamannya," katanya.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan penangkapan, tim menemukan sejumlah barang bukti sabu dari tangan pelaku.

Di antaranya, satu paket sabu ukuran besar dengan berat bruto 10,24 gram, 10 paket sedang dengan harga jual Rp500 ribu per paket, 17 paket dengan harga jual Rp 200 ribu per paket serta 10 paket dengan harga jual Rp 150 ribu per paket.

"Setelah kita timbang, total barang bukti sabu yang kita temukan sebanyak 15 gram. Juga ada barang bukti lainnya yang kita amankan, yaitu ponsel, timbangan digital, plastik klip, bukti rekap penjualan, tas, motor, uang tunai, serta alat isap bong," tambahnya.

Menurutnya, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Pangkalpinang. Kemudian diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Pangkalpinang.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)