Kerja sama Bank Sumsel Babel Syariah dengan Walan ID, Kembangkan Ekosistem Bisnis Digital  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pangkalpinang terus berkomitmen meningkatkan ekonomi melalui bisnis digital di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Guna mewujudkan perkembangan ekosistem bisnis digital, Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pangkalpinang melakukan penandatangan perjanjian kerja sama dengan PT Solusi Belanja Indonesia (Wallan Id) yang diselengarakan di Kantor Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pangkalpinang, Senin (25/7/2022).



Pimpinan PT Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang, Eldi Handoko mengatakan, keberadaan Walan ID merupakan startup lokal harus didukung untuk pengembangan bisnis maupun ekonomi digital di Provinsi Bangka Belitung.

Ia berharap melalui kerja sama yang dilakukan memberi benefit masing-masing antar perusahaan, khususnya dalam pemanfaatan layanan perbankan syariah pada aplikasi Walan ID dalam pemanfaatan E-Channel meliputi pembayaran transaksi pemesanan makanan, pembayaran jasa pengiriman barang hingga top up saldo yang tersedia.

"Semoga melalui kerja sama ini dapat bersinergi mengembangkan ekosistem bisnis digital di Babel, dan tentunya kita berharap juga layanan di Walan ID bisa lebih ditingkatkan kedepannya," ujar Eldi, Senin (25/7/2022).

Sementara itu Walan ID merupakan aplikasi yang menyediakan jasa pemesanan makanan dan jasa kurir pengiriman barang lokal ataupun antar kota di wilayah Kepulauan Bangka yang telah beoperasi sejak Tahun 2020.

CEO Walan ID, Tommy mengapresiasi adanya kerja sama yang telah dijalin dengan PT Bank Sumsel, khususnya dalam membantu penjualan produk UMKM di Bangka Belitung.

Menurutnya melalui kerja sama yang dijalanin dengan PT Bank Sunsel Babel syariah ini menjadi role model dan sinergi antar sesama perusahaan daerah untuk memajukan ekonomi Bangka Belitung.

"Kehadiran kita (Wallan ID) merupakan start up lokal kita berharap ini bisa didukung maysarakat Bangka Belitung dan dapat dirasakan manfaatnya juga oleh masyarakat Babel. Di samping itu melalui kerja sama ini Bank Sumsel Babel Syariah juga turut membantu mensubsidi dan mensuport program yang ada," kata Tommy.

Di tengah maraknya kompetitot digital saat ini, PT Wallan ID juga terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

"Jadi ada beberapa kemudahan yang diberikan kepada masyarakat yang mengunakan Wallan ID yang pertama kita ada Program Jajan Hemat, buy one get one dan wekeend crazy sale ada diskon 10 persen untuk mitra UMKM," jelasnya.

Pada kesempatan itu PT Bank Sumsel Babel turut memberi plakat dan juga jaket ke driver secara simbolis kepada PT Wallan ID. (Bangkapos.com/Sela Agustika)