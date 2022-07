Penerimaan Pajak Kota Pangkalpinang Naik Enam Persen pada Semester Pertama Tahun 2022

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Pangkalpinang tembus mencapai Rp55 miliar lebih sampai dengan akhir semester pertama mulai bulan Januari sampai Juni tahun 2022.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian, M Hartomo Effendy menyebut, penerimaan pajak semester pertama mencapai Rp55.178.660.852 atau 46,29 persen dari target sekitar Rp47,6 miliar pada semester pertama.

"Terkait realisasi pajak daerah sampai dengan bulan Juni atau semester pertama Tahun 2022 itu secara keseluruhan mencapai 46 persen, atau sudah lebih sekitar enam persen dari target yang ditetapkan pada semester pertama sebesar 40 persen," kata dia kepada Bangkapos.com di ruang kerjanya, Senin (25/7/2022).

Hartomo mengatakan, dengan capaian itu menunjukkan peningkatan penerimaan yang relatif sangat signifikan dan stabil. Penerimaan pajak ini merupakan cerminan perkembangan perekonomian. Dimana penerimaan pajak ini sudah mulai memasuki zona positif.

Terdapat beberapa sektor pajak dari 10 sektor pajak yang melebihi target pada semester ini. Terutama pajak restoran yang telah mencapai Rp11.977.880.201 atau sudah terealisasi sebesar 72,59 persen dari target Rp6,6 miliar. Sedangkan target per tahun Rp16,5 miliar.

Disusul pajak hiburan mencapai Rp1.486.688.052 atau terealisasi 59,47 persen dari target Rp1 miliar dan target per tahun sebesar Rp2,5 miliar. Lalu, pajak penerangan jalan sebesar Rp18.491.942.824 atau 49,31 persen dari target Rp15 miliar dan target tahunan Rp37,5 miliar.

Pajak hotel mencapai Rp1.945.530.836 atau 48,64 persen dari target Rp1,6 miliar dan target per tahun Rp4 miliar. Pajak parkir terealisasi Rp344.236.000 atau 45,90 persen dari target per semester Rp300 juta dan per tahun Rp750 juta.

"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB-Red) sudah terealisasi Rp12,3 miliar atau 44,15 persen dari target satu semester Rp11,2 miliar, sedangkan target tahunan Rp28 miliar," terang Hartomo.

Lebih jauh ungkap dia, pajak reklame sendiri sudah terealisasi sebesar 43,16 persen atau Rp1.942.347.089 dari target per semester sebesar Rp1,8 miliar dan target per tahun Rp4,5 miliar. Pajak air tanah terealisasi 41,60 persen atau Rp145.586.625 dari target per semester Rp140 juta dan per tahun Rp350 juta.

Sementara dua sektor pajak lain, untuk pajak sarang burung walet mencapai 40,40 persen atau Rp40.395.000 dari target per semester Rp40 juta dan target per tahun sebesar Rp100 juta.