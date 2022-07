Rayakan Ulang Tahun Ke-5, Siloam Hospital Bangka akan Terus Tingkatkan Kualitas

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Perayaan ulang tahun ke-5 Siloam Hospital Bangka bertajuk Siloam Night yang berlangsung di Balroom Hotel Santika, Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, pada Minggu (24/7/2022) malam, berlangsung meriah.

Kegiatan tersebut dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Bangka Tengah, perwakilan PT Asia Surya Perkasa, Eroda Indonesia, Kalbe Farma, dan Pratapa Nirmala.

Pembukaan oleh Direktur Siloam Hospital Bangka, ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun berbentuk gedung Siloam Hospital lengkap dengan angka 5.

Untuk memeriahkan anniversary ke-5 yang jatuh pada (17/7/2022) lalu, Siloam Hospital Bangka mengadakan berbagai lomba, baik eksternal maupun internal perusahaan, demi mencapai kekompakan bersama.

Siloam Hospital Bangka juga memberikan penghargaan bagi tiga karyawan terbaik sebagai upaya pemicu motivasi karyawan agar meningkatkan kualitas kerjanya.

Ketua Panitia, Samuel Ary L Wibowo, menuturkan, sebelum pelaksanaan acara puncak, pihaknya terlebih dahulu menyelenggarakan kegiatan eksternal berupa bakti sosial, fun bike dan lainnya sebagai upaya Siloam hadir di tengah masyarakat.

Disamping itu, ada juga lomba di tingkat internal seperti got talent dan mobile legend untuk membangkitkan silaturrahmi antar karyawan.

"Kita membuat event, baik internal maupun eksternal, agar karyawan mempunyai kebersamaan, kekompakan di dalam mencapai tujuan perusahaan," ucapnya saat ditemui Bangkapos.com usai kegiatan.

Sementara itu, Direktur Siloam Hospital Bangka, dr Eusebiusyuvens Chandra Waruwu, sangat bersyukur Siloam Hospital Bangka telah hadir di Bangka selama lima tahun.

Pelayanan yang selama ini dilakukan dari hati, diharapkan berdampak penuh terhadap masyarakat.

"Kita sudah lima tahun melayani di Bangka ini. Semoga pelayanan yang selama ini dari hati kita itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan tentunya kita bisa memberikan yang lebih baik lagi ke depannya," ucapnya.

Dia berharap, program kerja yang telah dilaksanakan secara baik, dapat terus berkelanjutan agar mewujudkan Siloam Hospital Bangka sebagai garda terdepan melayani masyarakat dengan baik.

"Semoga Siloam Bangka menjadi keluarga besar yang saling tolong menolong demi kesehatan masyarakat Bangka. Rangkaian kegiatan kita seperti Siloam go green penghijauan di sekitar Siloam, Siloam go to school mengunjungi sekolah-sekolah , Siloam Go Care yaitu pemeriksaan skrining terhadap pasien, dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat," tuturnya. (Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani).