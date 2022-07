Manoj Punjabi Akan Filmkan Kisah Hidup Laura Anna? Netizen Udah Enggak Sabar Nonton

BANGKAPOS.COM - Produser kawakan Manoj Punjabi baru-baru ini mengunggah foto bersama keluarga dan para sahabat Laura Anna, Selasa (26/7/2022).

Sebelumnya, pria keturunan India itu juga mengunggah video lewat Instastory seperti apa pertemuan di sebuah ruangan itu bersama ibu Laura Anna dan kakaknya, Greta Iren.

Turut hadir juga sahabat Laura, Lula Lahfah dan Daffa Leonard dalam pertemuan tersebut.

Punjabi menuliskan di akun Instagram pribadinya mengucapkan terima kasih karena keluarga Laura Anna sudah menceritakan kisah hidup Laura.

"Thank you for sharing your inspiring story. Mari kita sama-sama melanjutkan semangat Laura! #JusticeForLaura #ManojPunjabi #ProduceLife #MDEntertainment," kata Manoj Punjabi.

Unggahan tersebut pun mendapatkan respon positif dari warganet.

Banyak yang menduga Manoj Punjabi akan memfilm-kan kisah hidup Laura.

Menilik akun Instagram Greta Iren @gretairn, foto serupa juga turut ia bagikan.

Tangkapan layar unggahan Manoj Punjabi saat bertemu keluarga dan sahabat Laura Anna (Instagram/manojpunjabimd)

Dari kolom komentar, netizen tampaknya sudah tak sabar ingin menonton film yang menceritakan perjalanan Laura.

"Gasabar sama hasil pertemuan nya," tulis netizen.