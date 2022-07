Pungutan Ekspor CPO Dihapus, Harga TBS Sawit Petani Mandiri di Kabupaten Bangka Berangsur Naik

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani mandiri di Kabupaten Bangka di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS), berangsur naik lagi.

Terhitung tanggal 19 Juli 2022, harga TBS di PT GCM Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam Rp1.400 per kilogram (kg). Sempat menurun pada 23 Juli 2022 jadi Rp1.350 per kg, lalu hari ini Rabu (27/7/2022) naik kembali menjadi Rp1.430 per kg..

"Alhamdulillah sejak ada kebijakan pemerintah menghapus pungutan ekspor, harga TBS kelapa sawit petani mandiri mulai berangsur naik lagi sejak 19 Juli hingga hari ini, di tingkat perusahaan PKS seperti PT GCM di Desa Tiang Tara Rp1.430 per kg TBS," kata Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bangka, Jamaludin, Rabu (27/7/2022).

Sedangkan di tingkat petani atau pedagang pengepul harga TBS kelapa sawit petani mandiri, dibeli di kisaran Rp900-Rp1.100 per kg, tergantung jarak kebun ke pabrik dan banyaknya hasil panen.

"Selain itu, harga tender CPO KPBN Franco Belawan dan Dumai tanggal 27 Juli 2022 juga mulai mengalami kenaikan menjadi Rp9.425 per kg,. Sedangkan sebelumnya sempat hanya Rp7.000-Rp8.000 per kg," imbuhnya.

Menurut dia, kenaikan ini seiring penghapusan pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, yang berlaku hingga 31 Agustus 2022 mendatang.

Sementara itu, Yanto, petani kelapa sawit Sungailiat, mengaku harga TBS kelapa sawitnya saat ini dibeli Rp900 per kg oleh pedagang pengepul.

"Terakhir saya jual Hari Jumat lalu, dibeli pengepul Rp900 per kilogram," kata Yanto, Rabu (27/7/2022).

Sebelumnya, harga yang ditawarkan pengepul kisaran Rp600, bahkan hanya Rp 550 per kg TBS.

"Paling rendah sawit saya dibeli Rp550 per kg. Tapi teman-teman petani yang lainnya ada juga yang kena lebih rendah, hanya Rp350 per kg. Itu pada periode sebelumnya," lanjutnya.