Citayam Fashion Week : Realitas Sub-Kultur di dalam Hiperealitas Media

Oleh: Hidayati - Dosen Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

BEBERAPA minggu terakhir ini, tagar Citayam Fashion Week menjadi konten viral di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok dan menjadi perbincangan warganet. Bahkan beberapa orang terkenal dari kalangan artis hingga pejabat publik, seperti Paula Verhoeven, Dinar Candy, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan pun ikut meramaikan fenomena tersebut.

Citayam Fashion Week sendiri merupakan istilah yang disematkan oleh warganet terkait aktivitas unjuk gaya fesyen dari sekelompok anak muda di kawasan Sudirman, tepatnya di area Taman Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Awalnya, para remaja, yang diketahui berasal dari daerah penyangga Jakarta seperti Citayam, Bojong Gede, Depok, dan Bekasi ini, memang terbiasa menghabiskan waktu nongkrong di kawasan tersebut untuk sekadar bermain atau membuat konten TikTok. Kegiatan ngonten tersebut menjadi viral karena para remaja ini berlenggak-lenggok beradu gaya fesyen di zebra cross kawasan Sudirman dengan pakaian casual street style yang nyentrik.

Fenomena gaya berbusana nyentrik pada remaja, yang disebut warganet sebagai Citayam Fashion Week(CFW) ini, dapat dipandang sebagai sub-kultur. Disebut sub-kultur karena ia membedakan diri dari kebudayaan asalnya. Sub-kultur juga biasanya memiliki ciri khas tertentu yang sangat bertentangan dengan budaya pada umumnya. Para anggotanya memiliki simbol-simbol tertentu, salah satunya melalui gaya berpakaian (fesyen). Sebab, fesyen sendiri memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan identitas sosial seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat.

Melalui fashion street style-nya, remaja CFW seolah-olah menegaskan eksistensi dan keberadaan mereka sebagai bagian yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Bila masyarakat umum menganggap bahwa fesyen yang keren adalah pakaian branded dengan harga selangit, classy, dan memadukan pemilihan warna yang sesuai (mix & match), tidak demikian halnya dengan sub-kultur Citayam Fashion Week. Fesyen kasual dengan harga merakyat, yang dipadupadankan secara random, kontras, dan menonjolkan karakteristik pribadi melalui pemilihan warna-warna yang berani dan nabrak, bahkan terkadang absurd.

Tanpa disadari, sub-kultur CFW berusaha mendobrak pandangan masyarakat umum tentang fesyen dengan mengomunikasikan keberadaan mereka melalui fashion style kaum marginal atau pinggiran yang terkadang dianggap sebagai "gaya norak" bagi sebagian besar kalangan atas dan menengah.

Bisa kita lihat bagaimana fesyen yang digunakan oleh sub-kultur remaja Citayam Fashion Week yang didominasi oleh outfit casual yang kental dengan street fashion-nya. Misalnya Bonge, salah satu remaja ikon CFW, dengan ciri khas outfit serba hitam, mulai dari kaus hitam yang dilapisi jaket hitam motif owl, dipadupadankan dengan celana oversize bahkan ripped jeans di lain kesempatan. Tidak ketinggalan sneaker dan aksesori kacamata hitam serta topi hitam bermotif kotak catur untuk menutupi rambutnya yang gondrong ala Harajuku.

Selain Bonge, ada Jeje Slebew, yang terkadang bergaya ala cewek mamba, dengan sleeveless cropped top atau oversize T-Shirt berwarna gelap yang dipadupadankan dengan celana jogger maupun oversized jeans. Dilengkapi aksesori gloves dan kacamata dengan riasan wajah bold yang menonjolkan garis mata dan lipstik gelap. Ada lagi Roy Citayam, yang merupakan kekasih Jeje, yang terlihat mengenakan T-Shirt hitam dilapisi jaket bermotif dipadukan dengan celana oversized bermotif yang salah satu sisinya dilipat hingga ke lutut. Berbeda dengan Bonge, Roy lebih memilih menggunakan sepatu sandal serta aksesori headband yang terbuat dari scarf ketimbang topi untuk menutupi kepalanya.

Tampil beda dan nyentrik memang menjadi salah satu daya tarik dari Citayam Fashion Week. Keviralan Citayam Fashion Week ini tidak terlepas dari peranan media massa dan media sosial yang terus mengangkat fenomena tersebut. Tak kurang, pujian atau hujatan dari warganet, bahkan kemunculan artis di Citayam Fashion Week dengan berbagai maksud dan tujuan maupun tokoh publik yang menawarkan beasiswa kepada salah satu remaja CFW-namun ditolak-merupakan beberapa faktor yang secara tidak langsung memperkuat eksistensi sub-kultural tersebut.

Keviralan CFW melahirkan beberapa remaja ikonik seperti Jeje Slebew, Bonge, Roy, dan Kurma. Dalam waktu singkat, akun TikTok mereka banjir followers, gaya bicara mereka-seperti jargon 'Slebew'-mulai diimitasi, bahkan tidak sedikit konten kreator yang mengajak para ikonik CFW untuk ngonten bareng.

Dari sini, kita dapat melihat adanya pergeseran mengenai konsep selebritas atau role model media sosial (medsos). Sebelumnya, seleb medsos digambarkan sebagai individu atau kelompok yang good looking, proporsional, classy, high-educated, biasanya berasal dari masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki daya beli tinggi terhadap produk-produk branded, Awkarin contohnya. Namun, Citayam Fashion Week melahirkan selebritas yang berbeda dari gambaran masyarakat sebelumnya. Selebritas CFW mewakili gambaran masyarakat ekonomi kelas bawah, no fake, remaja putus sekolah yang jauh dari istilah good looking namun tetap bergaya dengan budget minim, lengkap dengan kisah romannya.

Pergeseran konsep role model ini dapat disebabkan oleh kehausan publik akan sesuatu yang berbeda dan otentik. Hiperealitas media sosial telah menampilkan gambaran ideal yang seragam mengenai berbagai objek dan mengaburkan sisi-sisi nyata dari manusia. Istilah hiperealitas digunakan Sosiolog Prancis, Jean Baudrillad, untuk menggambarkan ketidakmampuan kesadaran manusia dalam membedakan kenyataan dan fantasi. Hiperealitas sendiri dicapai lewat realitas palsu yang dikonsumsi melalui media sosial sebagai suatu kenyataan. Flawless look dan gaya hidup hedon memenuhi beranda media sosial.

Sementara Citayam Fashion Week mendobrak gambaran ideal tersebut dengan membawa karakteristik fashion style, gaya bicara, dan sisi nyata masyarakat kelas bawah ke dalam ruang-ruang publik di media sosial. The show keep going on. Akankah realitas Citayam Fashion Week tergerus oleh kalangan atas dan berubah menjadi hiperealitas? (*)