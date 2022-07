PT Timah Tbk Raih Penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2022

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Timah Tbk meraih penghargaan The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance 2022 (Mining Industries) yang diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Dalam ajang Governance, Risk and Compliance (GRC) and Performance Excellence Award 2022 dari Majalah BusinessNews Indonesia, PT Timah Tbk memperolehan hasil lima emas.

Selain meraih penghargaan dalam kategori korporasi, Direktur Utama PT Timah Tbk, Achmad Ardianto juga meraih penghargaan sebagai The Best Chief Executive Officer.

GRC and Performance Excellence Award tahun ini mengusung tema 'Collaboration and Harmonization -Achieving Business Goals Together'.

Ajang ini turut didukung oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Open Compliance & Ethics Group (OCEG), Grajosa Resources, Digital Transformation & Innovation Institute, Portege Cloud Technology, MB Solution, dan lain-lain.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar saat menerima Penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2022, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (27/7/2022). (Dok/PT Timah Tbk)

Event GRC & Performance Excellence Award 2022 ini diikuti oleh sekitar 400 perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta yang menjadi nominasi.

Di mana dari hasil seleksi ad 40 perusahaan yang memenuhi syarat akan memberikan presentasi kepada dewan juri secara online dengan hasil akhir 24 perusahaan BUMN, BUMD maupun swasta yang terpilih oleh dewan juri pemenang.

Ketua Penyelenggara GRC & Performance Excellence Award 2022 sekaligus CEO Businessnews Indonesia, Irnanda Laksanawan menjelaskan, event yang diselngarakan merupakan kegiatan corporate rating (award) tahunan di bidang tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan (compliance) yang diselenggarakan oleh Majalah Businessnews Indonesia.

“GRC & Performance Excellence Award 2022 ini mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi untuk meningkatkan kinerja, daya saing maupun reputasi perusahaan negara maupun instansi pemerintah agar pengelolaan aset negara dapat dioptimalkan, sehingga data memberikan kemanfaatan secara maksimal kepada masyarakat,” jels Irnanda dalam sambutannya di ajang penganugerahan bergengsi GRC & Performance Excellence Award 2022 dalam rilis kepada Bangkapos.com Kamis, (28/7/2022).

Chairperson Board of Jury GRC & Performance Excellence Award 2022, yang juga merupakan Dekan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi & Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FKD & FEB) Universitas Pertamina, Dewi Hanggraeni menilai, adanya GRC & Performance Excellence Award 2022 ini merupakan saat yang tepat untuk me-mapping risiko-risiko di era VUCA, melakukan pembenahan, refocusing strategic objective perusahaan berdasarkan implementasi GRC, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.