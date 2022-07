Belasan Tahun Jadi Pegawai di Kantor Desa, Kini Amnah Jadi Satu-satunya Kades Perempuan di Bateng

BANGKAPOS.COM, BANGKA - The right man on the right place (orang yang tepat untuk posisi yang tepat, red), mungkin itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan Amnah (38) saat ini.

Bagaimana tidak, setelah belasan tahun mengabdikan diri sebagai pegawai di kantor Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalanbaru, kini dia mengemban amanah dan dipercayai masyarakat sebagai kepala desa.

Dari hasil pemungutan suara pada Pilkades Serentak 29 desa se-Bangka Tengah yang dilaksanakan pada 22 Juni 2022 lalu, Amnah memperoleh suara terbanyak mengalahkan empat calon lain termasuk incumbent (petahana) yang semuanya laki-laki.

Setelah dilantik secara resmi pada Rabu (27/7/2022) lalu, diketahui bahwa Amnah merupakan satu-satunya Kades perempuan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Amnah menuturkan, keinginan menjadi kades muncul karena dirinya merasa telah memahami betul seluk beluk Desa Padang Baru.

Apalagi, sejak tahun 2004 sampai 2016 dirinya telah berkontribusi dalam Pemerintahan Desa Padang Baru.

"Jadi dari awal saya memang sudah berkecimpung di kantor Desa Padang Baru, bahkan pernah menjadi bendara desa, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan dan sempat jadi Sekretaris Desa pada tahun 2015," ucap Amnah saat diwawancarai Bangkapos.com, Jumat (29/7/2022).

Selain itu, dia juga turut aktif di berbagai lembaga yang ada di Desa Padang Baru, termasuk menjadi Kepala Sekolah TK/PAUD yang dikelola oleh desa tersebut.

Amnah juga turut berkontribusi dalam banyak organisasi seperti Ketua Pokja Bunda PAUD Kecamatan Pangkalan Baru, Ketua Pokja II PKK Pangkalan Baru, Anggota Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) dan Bendahara HIMPAUDI Bangka Tengah,

Ditambah banyaknya dukungan dari masyarakat, Amnah pun memantapkan diri mencalonkan diri menjadi Kades Padang Baru dan mulai melakukan persiapan tiga bulan sebelum masa pencoblosan.