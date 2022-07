Infinix Smart 6 Plus Diluncurkan, Handphone Ini Punya Layar Lebar 6,82'', Desain Berbeda

Pilihan warna Indian Infinix Smart 6 Plus

BANGKAPOS.COM - Infinix hari ini memperkenalkan Smart 6 Plus baru di India dengan desain dan spesifikasi yang berbeda dibandingkan dengan Smart 6 Plus asli yang tersedia di pasar lain.

Infinix Smart 6 Plus versi India (X6823C) dibangun di sekitar layar berlekuk seperti model aslinya (X6511G), tetapi dengan diagonal 6,82", lebih besar dari panel 6,6" Smart 6 Plus asli.

Layar varian India lebih redup dengan kecerahan puncak 440 nits (vs. 500 nits), tetapi kedua layar memiliki resolusi yang sama (HD+).

Panel belakang Indian Smart 6 Plus memiliki "desain belakang cermin", sedangkan penutup belakang model aslinya memamerkan "desain bertekstur Aura Waves" dan dilapisi dengan bahan anti-bakteri.

Desain pulau kamera pada kedua varian juga berbeda, namun sama-sama menggunakan sensor utama 8MP, disertai AI Lenses.

Kamera selfie juga berbeda. Model aslinya menampilkan kamera selfie 8MP yang digabungkan dengan satu senter, sedangkan versi India dilengkapi unit selfie 5MP yang diapit oleh lampu kilat LED di sisi kiri dan kanan.

Infinix Smart 6 Plus India ditenagai oleh Helio G25 SoC dan dilengkapi dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 64GB.

RAM dapat diperluas secara virtual hingga 6GB, dan Anda juga memiliki opsi untuk memperluas penyimpanan hingga 512GB karena smartphone memiliki slot khusus untuk kartu microSD.

Smart 6 Plus asli, di sisi lain, hadir dengan RAM 2GB dan penyimpanan 32GB, dapat diperluas hingga 512GB.

Infinix belum menyebutkan nama SoC yang mendukungnya dan hanya mengatakan bahwa smartphone tersebut memiliki CPU 2GHz.

Di bagian depan perangkat lunak, Indian Smart 6 Plus menjalankan Android 12 (Go Edition) dengan XOS 10.6 di atasnya, tidak seperti model lain yang mem-boot XOS 7.6 berdasarkan Android 11 (Go Edition).

Sorotan lain dari kedua versi Infinix Smart 6 Plus termasuk pemindai sidik jari yang dipasang di belakang, DTS Surround Sound, dan port microUSB. Kedua model mengemas baterai 5.000 mAh.

Varian India Infinix Smart 6 Plus ditawarkan dalam warna Miracle Black dan Tranquil Sea Blue, dan akan mulai dijual di India melalui Flipkart mulai 3 Agustus dengan harga perkenalan INR7,999 ($101/€99). (*)