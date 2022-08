Ajarkan Anak Berbahasa Asing, Yuk Intip Program Kampung Inggris Babel 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Terik matahari siang itu, Senin (1/8/2022), begitu terasa. Sementara beberapa bocah di sekitar Kampung Inggris Bangka Belitung (Babel) tampak asyik bermain di pekarangan depan rumah.

"Hey whats your name," kata Yakop, Pengagas Kampung Inggris Babel sembari menghampiri anak kecil itu. ”My name is Rahmat,” jawab anak berusia delapan tahun tersebut, malu-malu sambil berbisik kepada orang tuanya, Senin (1/8/2022) siang.

”How are you,” tanya Yakop lagi. Lantas bocah yang duduk di bangku sekolah dasar ini tak lagi bisa menjawab pertanyaan Yakop dan tampak tersipu malu.

Begitulah kondisi Kampung Inggris Bangka Belitung. Rahmat sang bocah yang tinggal di kampung ini terlihat sangat senang saat diajari Bahasa Inggris oleh Yakop dan kawan-kawan.

Pasalnya bocah cilik ini ternyata sudah tidak naik kelas selama 3 tahun karena belum lancar membaca. Hal ini diketahui setelah Yakop didampingi para mentor Kampung Inggris Babel mengajak Bangkapos.com untuk berkeliling di kawasan lembaga kursus itu dalam rangka mengajar Bahasa Inggris.

"Rahmat harus kita beri beasiswa gratis kursus agar dia bisa membaca dan bisa belajar dengan baik sama seperti anak-anak lainnya," kata Yakop Umar kepada Bangkapos.com Senin (1/8/2022) siang.

Ibu Rahmat pun menyambut baik hal tersebut, sebab anaknya diberikan wadah untuk belajar bersama untuk meningkatkan wawasannya.

Setelah sukses pada program speaking theraphy, Kampung Inggris Bangka Belitung (Babel) kini kembali membuat terobosan baru dalam pengembangan Bahasa Inggris.

Yakop Umar sosok berjasa di balik pendirian lembaga kursus infomal itu mengatakan pihaknya akan menjadikan kawasan sekitar Jalan Ratna Raya RT 03 , RW 001, Semabung Baru menjadi Kampung Inggris sungguhan.

Program tersebut diwujudkan melalui pemberian kursus gratis bagi masyarakat sekitar sehingga minat masyarakat dalam belajat Bahasa Inggris kembali bertambah.