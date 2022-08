Persiapan Porprov IV 2023, KONI Bangka Barat Gelar Tes Parameter bagi 360 Calon Atlet

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak 360 calon atlet dari 20 cabang olahraga (Cabor) mengikuti tes parameter yang diadakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bangka Barat, untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI tahun 2023 mendatang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Aparatur Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Barat selama dua hari, mulai Kamis (28/7/2022) hingga Minggu (31/7/2022).

Pengukuran kemampuan atlet ini KONI Bangka Barat ini bekerja sama dengan KONI Sumatera Selatan, lantaran memiliki latar belakang menangani kontingen atlet di SEA Games dan Asian Games.

Wakil Ketua II Bidang Prestasi KONI Bangka Barat, Bambang Setiabudi, mengatakan, tes parameter dilakukan untuk mengukur fisik atlet di awal. Di pelaksanaan ini, pihaknya juga melibatkan tim teknis terdiri dari 20 orang guru olahraga se-Kecamatan Muntok.

"Output-nya nanti ada rekomendasi dari tim penguji kepada seluruh cabor 'by name by athlete'. Ini kondisinya seperti apa, termasuk rekomendasi sesuai cabornya," kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (1/8/2022).

Kata dia, rencananya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) akan digelar Juli 2023 mendatang. KONI memprogramkan di tahun 2022 ini Pusat Pelatihan Kabupaten (Puslatkab) tahap I yang bentuknya Puslatkab.

Kegiatan itu akan berjalan dengan tiga kali pertemuan maksimal dalam satu minggu. Setelah itu, pada Januari hingga Maret 2023, dilaksanakan lagi Puslatkab tahap II, dan April hingga Juni Puslatkab terpusat.

Untuk mendukung program tersebut, para atlet harus menjalani tes parameter guna mengetahui kondisi mereka. Hasilnya akan menjadi pegangan pelatih per cabor saat menyusun program pelatihannya.

"Sehingga di bidang pembinaan prestasi dan teman-teman Pengcab, terlebih pelatih cabang olahraga itu punya dasar awal yang terukur. Itu fungsinya tes parameter," ujarnya.

Bambang mengatakan, hasil tes parameter dari masing-masing atlet akan diketahui empat hari kemudian.