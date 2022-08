Anya Geraldine Pamer Asik-asik Bareng Cowok-cowok Ganteng di Labuan Bajo, Ngapain Saja Mereka?

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine memosting dirinya sedang berliburan dengan sejumlah temannya. Lokasi liburannya kali ini adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Anya Geraldine bersama sejumlah teman pria yang dekat dengannya.

Mereka tak hanya bermain air, tetapi menikmati berwisata di sebuah kapal Pinisi.

"My kind of place, my kind of people (tempat saya, jenis orang saya)," tulis Anya Geraldine.

Liburan ke Labuan Bajo bagi wisatawan merupakan liburan impian. Ada paket wisata yang lengkap di sana, mulai dari bahari hingga darat.

Labuan Bajo juga merupakan wilayah yang masuk dalam lima destinasi wisata super prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Destinasi ini juga memiliki kawasan habitat hewan endemik yaitu Komodo, tepatnya di Taman Nasional (TN) Komodo.

Oleh karena itu, semua wisatawan berlomba-lomba untuk berkunjung melihat indahnya daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

Bagi kamu yang belum pernah ke Labuan Bajo, berikut Kompas.com rangkum tempat-tempat yang wajib dikunjungi.

