Inilah Profil Personel Money Heist Korea, Joint Economic Area, dari Profesor, Berlin Hingga Denver

BANGKAPOS.COM - K-Drama adalah kelanjutan dari serial televisi drama kriminal Spanyol, Money Heist ( La Casa De Papel ).

Dalam pertunjukan aslinya, seorang pria misterius yang hanya dikenal sebagai "Profesor" merekrut sekelompok delapan orang untuk misi berani mencuri uang dari Royal Mint of Spain.

Money Heist: Korea – Joint Economic Area berlangsung di alam semesta fiksi yang sama dengan aslinya dengan premis dasar yang sama dari "Profesor" yang membentuk sekelompok orang untuk merencanakan dan melaksanakan pencurian.

Beberapa anggota pemeran bertabur bintang baru- baru ini duduk untuk wawancara dengan saluran YouTube The Swoon , mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang rekan kerja mereka.

Yoo Ji Tae sebagai “Profesor”

Alvaro Morte dalam Money Heist Spanyol (kiri) dan Yoo Ji-tae dalam Money Heist: Korea - Joint Economic Area. (hindustantimes.com)

Yoo Ji Tae terkenal karena aktingnya dalam film seperti One Fine Spring Day dan Oldboy . Dia juga membintangi K-Drama seperti When My Love Blooms dan Healer .

Kim Ji Hoon memilih Yoo Ji Tae sebagai pemeran yang paling mirip dengan karakter mereka.

Kim Ji Hoon: Profesor suka menjelaskan sesuatu dan begitu juga Ji Tae. Dengan cara yang bagus. Dia sangat perhatian. Dia memberikan penjelasan secara detail. Dan dia serius.

Jeon Jong Seo juga setuju bahwa Yoo Ji Tae " sangat perhatian " karena dia memilihnya sebagai anggota pemeran yang paling dia syukuri.

Jeon Jong Seo: Karena mereka semua senior yang besar, itu bisa jadi sulit, tapi dia menyesuaikan diri dengan saya. Saya bersyukur untuk itu.