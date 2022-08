Memutakhirkan Data Pemilih Pemilu

Oleh: Pardi - Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat

PENETAPAN daftar pemilih tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran data pemilih pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah legitimasi dan kedaulatan rakyat dalam pemilu. Pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya untuk menduduki jabatan politik di lembaga legislatif dan eksekutif. Arena kontestasi pemilu sesungguhnya adalah memperebutkan suara rakyat, di mana suara tersebut haruslah terakomodasi dalam daftar pemilih yang bersih, akurat, dan berkualitas.

Persiapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari lima aspek utama, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU; lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu beserta turunannya; peserta pemilu yaitu partai politik, calon anggota legislatif atau calon perseorangan; pemilih yaitu warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih; surat suara yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk memindahkan pilihan rakyat menjadi perolehan kursi legislatif ataupun eksekutif.

Pada tulisan ini, penulis mencoba memfokuskan pada proses pemutakhiran data pemilih pemilu. Karena permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi di setiap pemilu. Data pemilih yang seharusnya merupakan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif terkadang masih menyisakan data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat atau ketidakakuratan lainnya. Pemutakhiran daftar pemilih menjadi penting karena menyangkut kepastian hak pilih yang dimiliki oleh pemilih tersebut dapat digunakan semestinya.

Hak pilih dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, maka sudah mempunyai hak pilih yang sah untuk memilih di pemilu.

Ramlan Surbakti, dkk (2011) mengutip ACE-Electoral Knowledge Network, membagi sistem pendaftaran pemilih berdasarkan hak dan kewajiban dalam tiga jenis, yaitu pendaftaran sukarela (voluntary registration), pendaftaran wajib (mandatory registration), dan campuran sukarela-wajib (mix strategy). Pada voluntary registration, memilih adalah hak, pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri (self-initiated registration).

Pada mandatory registration, memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/didaftar dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara (state-initiated registration).

Pada mix strategy, pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga negara dan negara berbagi tanggung jawab dalam pendaftaran pemilih (citizens and the state share responsibility for registration) atau prinsip negara mengambil langkah memfasilitasi pendaftaran pemilih untuk kemudian dilengkapi oleh pemilih.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, sesuai dengan Pasal 198 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa warga negara yang telah memiliki hak pilih didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Ini menunjukkan bahwa kita mengambil pendekatan kedua (mandatory registration), bahwa memilih adalah kewajiban sehingga negara wajib mendaftarkan warganya dalam daftar pemilih pemilu. Dalam konteks ini menjadi kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam mendaftarkan pemilih.

Namun demikian, proses pendaftaran pemilih bukan hanya tanggung jawab mutlak dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, tetapi juga tanggung jawab dari pemerintah. Dalam hal ini, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai penyedia data kependudukan atau yang dikenal daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagai data awal dalam penyusunan daftar pemilih.