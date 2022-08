Sukseskan G20 di Belitung, Pemprov Perhatikan Maskapai yang Ditumpangi Delegasi Luar Negeri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah provinsi Bangka Belitung (Babel) optimis persiapan pertemuan tingkat menteri pembangunan The Development Working Group (DWG) G20 di Belitung rampung pada akhir bulan Agustus 2022.

Perhelatan yang akan dihadiri delegasi internasional ini akan dilaksanakan pada 7-9 September 2022.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bangka Belitung (Babel), Fery Insani mengungkapkan ada yang menjadi perhatian pemerintah provinsi soal jenis maskapai yang akan dinaiki para delegasi internasional ke Belitung.

Perhatian ini agar delegasi dari luar negeri yang hadir ke Belitung tetap menerima pelayanan penerbangan yang nyaman.

"Persiapan G20 sepanjang ini, Alhamdulilah baik. Memang ada critical path itu, mengenai penerbangan. Kita meminta kepada Menteri Perhubungan (soal maskapai-red), sepertinya Garuda mau terbang, karena orang bule itu bukan pilih pesawat, tapi kakinya karena mereka tinggi," jelas Fery, (5/8/2022) kepada Bangkapos.com.

Baca juga: Apa Kasus PDAM Pangkalpinang sehingga Digeledah Kejaksaan Hari Ini? Plt Direktur Buka Suara

Baca juga: Sopir Diduga Mengantuk, Mobil Pikap Hantam Median Jalan di Jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang

Selain persoalan pelayanan penerbangan, keamanan para delegasi juga menjadi hal yang diperhatikan pemerintah provinsi.

Sementara untuk mobil mewah yang akan menjemput para delegasi akan disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Persiapan sudah aman, sudah on the track, soal based off (mendasar-red) sudah aman. Kewajiban kami sudah dipenuhi, yang mobil silahkan ke pusat," kata Fery.

Baca juga: Polisi Cari Pengendara Mobil yang Tewaskan Pelajar SMA Sungaiselan

Sebelumnya, Fery juga pernah mengatakan Bappeda Bangka Belitung sudah menyurati 11 Kementerian dalam hal mendukung G20 di Belitung.

"Kami sudah berjalan persiapannya, Bappeda provinsi sudah menyurati 11 Kementerian, termasuk sarana kesehatan, kementerian perhubungan, PUPR, Kemenko, ada beberapa lagi lainnya, untuk mendukung G20, dalam hal merespon surat dari Bappenas," ungkap Fery.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)