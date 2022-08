Chord Gitar, Lirik dan Arti Lagu Snap Rosa Lin yang Viral di TikTok: Snapping One Two Where Are You

BANGKAPOS.COM- Inilah chord gitar, lirik, dan arti lagu Snap yang dipopulerkan oleh penyanyi Rosa Linn.

Belakangan ini di TikTok ramai bermunculan video dengan sound trending berlirikan Snapping one two where are you.

Ternyata lagu itu berjudl Snap, yang dinyanyikan oleh Rosa Linn.

Lagu ini sedang banyak dipakai sebagai sound video TikTok bertemakan move on.

Snap memang bercerita tentang seseorang yang sedang berusaha melupakan mantan kekasihnya.

Dia sadar, untuk melupakan seseorang yang pernah dicintainya memang bukan hal yang mudah dan bisa dilakukan sekejap mata.

Namun, dia yakin jika dia hanya membutuhkan waktu untuk kembali terbiasa tanpa kekasihnya.

Diketahui lagu baru milik Rosa Linn berjudul Snap ini baru dirilis pada tanggal 30 Juli 2022 lalu.

Penasaran seperti apa lirik dan terjemahan lengkapnya?

Berikut lirik, terjemahan, beserta chord gitar lagu Snap milik Rosa Linn.