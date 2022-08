BANGKAPOS.COM - Body Maria Vania disebut lebih bagus jika tak banyak Tato, begini balasnya

Kabar terbaru presenter Maria Vania tambah Tato baru di bagian perut.

Sebelumnya Maria Vania sudah punya dua Tato di bagian pinggul dan paha.

Terbaru Maria Vania sekilas memperlihatkan Tato baru.

Dalam potretnya itu, sebuah gambar naga di perut kirinya tertangkap kamera.

Maria Vania kemudian membuka kesempatan tanya jawab bagi pengikutnya di Instastory.

"I got new tattoo, do u want me to spill the tea about my new tatoo?" tulisnya di @maria_vania dikutip Bangkapos.com, Minggu (7/8/2022)

Berbagai pertanyaan dari pengikutnya dijawab Maria Vania satu per satu.

"Kenapa kok buat tatto kak?" tanya warganet.

"Karena aku respect my body and my life philosophy