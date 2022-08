Kisah Perjalanan Via Vallen dan Chevra Yolandi dari London, Kepanasan di Pesawat selama 1 Jam

Via Vallen dan Chevra Yolandi saat bulan madu di London

Youtube Via Vallen & Chevra Official

BANGKAPOS.COM - Kisah perjalanan Via Vallen dan Chevra Yolandi pulang bulan madu dari London, kepanasan di pesawat selama 1 jam.

Via Vallen dan Chevra Yolandi berbulan madu usai resmi menjadi suami istri pada Jumat (15/7/2022).

Pasangan selebritis ini memilih bulan madu ke Manchester, Inggris.

Dalam perjalanan pulang ke tanah air, Via Vallen merekam kejadian yang kurang menyenangkan di dalam pesawat.

Sebab, pesawat yang ditumpangi bersama suami mengalami masalah mesin yang menyebabkan penerbangan tertunda.

Baca juga: Kisah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah Habiskan Rp355,6 Juta Untuk Sekali Pangkas Rambut

Baca juga: Kisah Egis Putri, Polwan Cantik yang Dinikahi Sopir Truk, Profesi Suami Ternyata Cuan Lho

Baca juga: Kisah Keluarga Whitaker Lakukan Perkawinan Sedarah, Anak-anaknya Alami Kelainan Fisik

Baca juga: Akhirnya Putri Candrawathi Muncul, Buka Suara Terkait Ferdy Sambo Diperiksa Kasus Brigadir J

Selama menunggu perbaikan, keduanya mengaku kepanasan di dalam pesawat.

Kejadian itu terjadi pukul 22.00 malam waktu London menuju Dubai.

"Tiba-tiba mesin pesawatnya mati, jadi ada masalah di mesin. Kita di pesawat kurang lebih 1 jam dan belum terbang juga dan di sini itu panas, gerah banget," keluh Via Vallen dikutip Bangkapos.com dari Youtube Via Vallen & Chevra Official, Minggu (7/8/2022)

Istri Chevra Yolandi ini juga menceritakan kondisi lampu dalam pesawat mati dan gelap.

Chevra Yolandi kepanasan dalam pesawat (Youtube Via Vallen & Chevra Official)

Meski demikian, Via Vallen dan Chevra tampak sabar menunggu.