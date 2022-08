Nikmatin Menu All You Cant Eat di Hotel Santika Bangka, Pas Malam Minggu Bersama Pasangan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Bagi Anda yang ingin menikmati malam minggu bersama pasangan dan bingung pengen jalan dan jajan kemana. Hotel Santika Bangka menjadi pilihan bagi sobat yang ingin menjajal aneka kuliner.

Nah kali ini Hotel Santika Bangka lagi ada promo menu all you can eat bagi semua yang ingin mencicipi hidangan dengan harga hanya Rp88.000 per net.

Menu all you cant eat bertajuk wedangan malam ini bisa kamu nikmati setiap malam minggu dengan harga yang ga bakal bikin kantong jebol.

Ada berbagai macam menu yang bisa dinikmati saat Anda mingguan di hotel Santika Bangka, mulai dari aneka jajanan kue, sate-satean khas angkringan, dan makanan berat seperti nasi goreng, nasi putih dengan berbagai varian menu lainya.

Dimomen spesial bulan kemerdekaan ini, ada aneka menu soto dari beberapa daerah yang khas nusantara langsung disajikan seperti ada soto Bandung, soto Kudus, dan Rawon.

Soal rasa, makanan yang disajikan di Hotel Santika Bangka tidak usah diragukan lagi. Pasalnya semua makanan ini langsung diolah oleh chef profesional yang pastinya pas dilidah.

Chef Hotel Santika Bangka Tondi menyebut, dibulan kemerdekaan ini pihak hotel sengaja menghadirkan makan dari beberapa daerah yang bertajuk wedangan malam yang lebih menghangatkan suasana malam.

Ia mengatakan, menu makanan yang dihadirkan seperti nasi goreng, aneka soto, dan termasuk wedang uwuh itu memang disesuaikan dengan suasana makanan yang kerap kali disantap saat malam hari.

"Yang highligt (pokok-red) kita pada bulan ini itu aneka soto, spesial aneka soto kita hadirkan. Tapi menu lainnya juga tidak kalah dong, ada aneka sate-satean khas angkringan, sayuran, gudek, tempe bacem, ayam, minumannya ga kalah seru juga ada wedang uwuh, es lomen tea," ujar Tondi kepada Bangkapos.com, Sabtu (6/8/2022) malam.

Nah untuk kamu yang ingin datang bersama keluarga atau sahabat, dengan reservasi lima orang atau lebih akan diberikan diskon tambahan untuk satu orang.

Terkhusus masyarakat yang tergabung member hotel Santika Bangka di My Value bisa langsung dapat potongan harga 10 persen perorangan.

Bagi yang penasaran sajian di Hotel Santika Bangka, yuk lah nunggu apa lagi buruan langsung booking ke hotel Santika Bangka. Cocok banget buat ngabisin malem mingguan kamu bareng doi, temen dan keluarga.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)