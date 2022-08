Mencipta Mantra Pembuka dalam Karya Cerita

Oleh: Purnawiwansyah, S.Pd. - Guru Bahasa Indonesia SMKN 1 Kelapa

"Bingung menulis kalimat awal seperti apa", "Terlalu banyak kata yang akan dijadikan pembuka", dan "Belum ada kecocokan kalimat yang tepat".

SEDIKITNYA tiga keluhan itu yang penulis temukan tatkala penulis menugaskan siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk membuat cerita sejarah pribadi kehidupan mereka pada pertemuan kegiatan pembelajaran di awal Agustus 2022.

Ya, penulis adalah guru bahasa Indonesia pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Penulis yang saat ini mengabdi di SMKN 1 Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan telah mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia lebih dari satu dasawarsa memang menyadari permasalahan siswa sulit mencipta sebuah karya merupakan hal yang biasa.

Jangankan siswa, guru yang juga sudah banyak membuat karya esai dalam merampungkan studi akademik tingkat stratanya dan menelurkan sebuah karya tulis ilmiah hasil penelitian di penghujung studi stratanya, ketika diminta untuk membuat karya tulis dalam pengabdiannya sebagai guru, tak ayal banyak yang mandek pada judul atau mangkrak pada paragraf pertama. Alhasil sebuah karya tulis tak kunjung rampung.

Gabriel Garcia Marquez, seorang novelis, jurnalis, penulis skenario yang meraih Nobel Kesusastraan tahun 1982 juga mengeluhkan hal yang sama. Beliau pernah curhat ihwal hal paling sulit dalam menulis adalah menyusun paragraf pertama. Ia bertutur "Saya menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menulis paragraf pertama, dan sekali saya dapat menuliskannya, selanjutnya sangat mudah dan mengalir begitu saja".

Pun demikian halnya dengan menulis paragraf pertama pada sebuah karya cerita tentang sejarah pribadi yang menjadi salah satu materi kompetensi yang harus dikuasai siswa kelas XII jenjang sekolah menengah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika sudah begitu, penulis biasanya memberi solusi kepada siswa dengan menggunakan metode ATM (Adopsi, Tiru, Modifikasi). Lantas, penulis meminta siswa untuk meng-ATM-kan karya cerita favorit mereka untuk dijadikan mantra pembuka dalam karya cerita sejarah pribadi yang akan mereka cipta.

Penulis mencontohkan, penulis menyukai novel-novel karya Gabriel Garcia Marquez yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, satu di antara yang menjadi unggulan penulis adalah novel Seratus Tahun Kesunyian (Cien Años de Soledad). Kalimat pembuka novel tersebut adalah: "Bertahun-tahun kemudian, saat menghadapi regu tembak yang akan mengeksekusinya, Kolonel Aureliano Buendia jadi teringat suatu sore, dulu sekali, ketika diajak ayahnya melihat es." Kalimat pembuka tersebut menghentak dan membuat penulis tak sabaran untuk membaca kalimat-kalimat selanjutnya pada novel Seratus Tahun Kesunyian.

Penulis kemudian bertanya pada siswa perihal karya cerita -bisa berupa novel maupun cerita biografi- yang menjadi kesukaan mereka. Namun, mereka serempak menjawab tak ada, ada beberapa siswa yang menjawab lupa. Tanpa banyak drama, penulis kemudian mengajak siswa mencoba meng-ATM-kan kalimat pembuka pada novel Seratus Tahun Kesunyian ke dalam karya cerita yang akan mereka gubah dengan menganalisis kalimat pembuka cerita tersebut terlebih dahulu.

Analisis pertama berupa informasi awal yang diberikan merupakan informasi waktu yakni: "bertahun-tahun kemudian," yang setelah koma juga masih dilanjutkan dengan informasi waktu "saat menghadapi regu tembak yang akan mengeksekusinya" sehingga siswa dapat memulai karya cerita yang mereka buat diawali dengan informasi waktu semisal satu jam sebelum, pada pagi hari di penghujung bulan Agustus, dan kalimat informasi waktu lainnya.