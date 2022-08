Chord Gitar, Lirik dan Terjemahan Lagu Atlantis Milik Seafret yang Viral di TikTok 

BANGKAPOS.COM- Inilah Chord Gitar, lirik dan terjemahan lagu Atlantis yang dipopulerkan oleh Seafret.

Lagu yang dirilis sejak 7 tahun lalu ini kembali viral dan banyak digunakan sebagai sound di aplikasi TikTok.

Band Seafret merilis lagu Atlantis yang merupakan bagian dari album Tell Me It's Real.

Di kanal YouTube official Seafret, lagu ini telah ditonton dan didengarkan lebih dari 45 juta kali.

Atlantis diketahui bercerita tentang seorang pria yang sangat menginginkan sosok seorang wanita.

Sayangnya dia tidak bisa mendapatkan wanita itu karena seperti ada batas diantara mereka.

Meski mempertanyakan mengapa dia dan sang wanita harus berpisah, mau tak mau dia harus menerima kenyataan dan berusaha merelakan wanita tersebut.

Untuk lebih lengkapnya, berikut Bangkapos.com sajikan chord gitar, lirik, beserta terjemahan lagu Atlantis untuk Anda.

Tanpa capo

INTRO:

E F# G#m E G#m F#