Perjuangan Zainul Basyar Raih Impian Jadi Penyanyi Dangdut Terkenal, Ingin Luncurkan Lagu Terbarunya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perjalanan panjang yang ditempuh Zainul Basyar putra asli Payabenua, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi juara di ajang dangdut nasional ini tidak semudah membalikan telapak tangan.

Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ini harus menempuh perjuangan panjang hingga sampai ke titik ini dimana dia berhasil mengharumkan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi juara Rising Star Dangdut 2022.

"Sungguh sangat luar biasa tahun ini sebelumnya Zainul selalu ikut audisi tapi gagal terus. Dan alhamdulillah tahun ini Zainul bisa jadi juara Rising Star Dangdut. Tentunya Zainul disini tidak berjuang sendiri berkat dukungan kalian semua," ungkap Zainul saat dinobatkan menjadi juara satu Rising Star Dangdut 2022 di acara grand final Senin (1/8/2022) lalu.

Zainul dinyatakan sebagai pemenang setelah berhasil meraih perolehan suara mencapai 74,74 persen dan mengungguli satu-satu pesaingnya dalam malam puncak grand final Rising Star Dangdut Indonesia, Ayu Novitasari yang hanya memperoleh 25,25 persen suara saja.

Pada acara dialog Ruang Tengah dengan tema From Zero to Hero, Selasa (9/8/2022) yang dipandu SEO Bangkapos.com, Edi Yusmanto, diakui Zainul, sejak kecil dia sudah suka mendengarkan lagu dangdut.

Seakan memutar kenangannya di masa kecil, Zainul mengatakan sering diajak bapaknya ke ke kebun di sana dia selalu mendengarkan lagu dangdut lewat radio yang diputar bapaknya di kebun.

"Suka nyanyi dari sejak kecil atau SD namun hanya suka-suka saja tidak terlalu mendalami, apalagi dulu sering ikut orang tua ke kebun, sering ngaret sambil dengar lagu Rhoma Irama sambil nyanyi," kata Zainul.

Ia mengatakan, ketika bersekolah di MTs saat di kelas, Zainul juga suka mendendangkan lagu dangdut, sehingga teman-temannya menyarankan untuk ikut audisi menyanyi dangdut di televisi nasional.

Anak ke 6 dari 7 bersaudara dari pasangan Usman Nursidi dan Nurul Aini ini mengaku menyanyi dangdut adalah passionnya.

Apalagi orang tuanya selalu memutar lagu dangdut di radio, sehingga ia terbiasa mendengar lagu dangdut dan menjadi hobinya.