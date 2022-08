Harga Telur Ayam Tak Lunjung Turun, Omzet Pedagang Terus Merosot

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga telur ayam di Pasar Induk Pangkalpinang tak kunjung turun.

Meski harga daging ayam sudah turun, namun diketahui saat ini harga jual telur masih di kisaran Rp1.900 per butir telur ukuran besar, Rp1.800 per butir telur ukuran sedang hingga Rp1.650 per butir telur ukuran kecil.

Tingginya harga telur ini terpantau sudah terjadi selama dua bulan terakhir sejak Juni lalu.

Bahkan para pedagang telur ayam ini mengeluh, pasalnya dengan harga jual yang tinggi pembelian telur ayam menurun drastis hingg 50 persen.

''Sepi sekarang yang beli telur, biasanya kita bisa jual sehari kurang lebih dapat omzet Rp3 jutaan atau sekitar 3.000 butir telur terjual, namun sekarang laku hanya di kisaran Rp2 jutaan atau kurang lebih 1.000 butir telur," kata Ida, Pedagang Telur Ayam di Pasar Induk Pangkalpinang, Senin (8/8/2022).

Ia mengungkapkan, harga telur yang dijualnya memang bervariasi tergantung ukuran dari masing-masing telur.

Dengan rata-rata para pembeli telur ayam di tempatnya merupakan para pedagang.

"Memang harga jual paling tinggi di kita Rp1.900 untuk yang telur ukuran paling besar, tetapi ada juga yang Rp1.650 tergantung ukurannya dan belum turun masih tinggi karena kita ambil dari peternaknya juga masih tinggi," ujarnya.

Ia berharap dengan turunnya harga ayam saat ini harga telur ayam juga turut mengalami penurunan harga.

"Kalau harga tinggi kita jual susah juga, karena mungkin para pedagang yang langganan kita beli telurnya berkurang. Semoga bisa turun kembali harga telur ini sehingga kita jual pun stabil," ungkap Ida.

Sepinya pembeli telur ayam dengan harga jual yang tinggi saat ini juga diakui oleh Junai, pedagang di Pasar Burung Pangkalpinang.

Ia mengaku, jika pembeli telur ayam pun turut terjadi penurunan dari harga jual sebelum terjadi kenaikan.