BKPSDMD Bangka Gelar Try Out CAT bagi 1.000 Tenaga Non ASN agar Tak Kaget saat Ikut Tes

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka menggelar simulasi (try out) Computer Assisted Test (CAT) bagi para tenaga kontrak atau tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Bangka. secara bergiliran selama 6 hari.

Yakni 8-15 Agustus 2022 di Kantor UPT BKN Pangkalpinang. Dalam sehari terdapat 5 sesi.

"Peserta tenaga kontrak atau tenaga non ASN yang mengikuti kegiatan ini sekitar 1.000 lebih orang yang sudah mendaftar, memang tidak semua tenaga kontrak yang ada di Pemkab Bangka mengikuti kegiatan ini," kata Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian, Novita, mewakili Kepala BKPSDMD Kabupaten Bangka, Baharita, saat ditemui di kantornya, Kamis (11/8/2022).

Dia menyebut, tahun 2023 nanti, tenaga kontrak (tenaga non ASN) seluruhnya akan diberhentikan atau dihapus sesuai aturan pemerintah.

"Tetapi tenaga kontrak ini masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi PPPK atau tes CPNS. Sedangkan bagi yang tidak bisa akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing," jelasnya.

Untuk mempersiapkan hal itu, BKPSDMD Kabupaten Bangka berinisiatif mengirim tenaga kontrak ini mengikuti simulasi CAT, sebagai bentuk latihan agar mereka tidak kaget saat nanti mengikuti tes PPPK atau tes CPNS.

"Mungkin bagi tenaga kontrak yang belum pernah menggunakan komputer, bisa belajar dan mempraktikkan tata cara ini, sehingga saat benar-benar ikut tes nanti tidak canggung lagi," imbuhnya.

Selain itu, sesuai amanat Kemenpan RB, BKPSDMD Kabupaten Bangka juga mendata jumlah pegawai non ASN atau tenaga kontrak yang dibiayai APBD untuk disampaikan ke BKN, paling lambat 30 September 2022 nanti.

"Karena nanti akan dilaksanakan perekaman data oleh aplikasi yang dibuat BKN. Cuma saat ini kita masih menunggu aplikasi yang dibuat BKN itu untuk diaplikasikan, kita hanya menyiapkan datanya," kata Novita.

Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan. Tetapi berdasarkan data Maret 2022 lalu, secara form BKPSDMD Kabupaten Bangka terdata sekitar 3.500 lebih orang.

"Namun untuk versi Kemenpan RB, data jumlah 3.500 lebih orang ini harus disortir lagi, karena yang masuk tahun 2022 tidak masuk dalam pendataan ini. Yang masuk pendataan maksimal masuk tanggal 31 Desember 2021 atau minimal satu tahun bekerja sebagai tenaga non ASN yang dibiayai APBD Kabupaten Bangka, dengan syarat umur minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun per 31 Desember 2021," bebernya.

Novita menyebut memang nanti tidak semua tenaga kontrak bisa mengikuti tes PPPK atau tes CPNS, karena memiliki persyaratan tertentu yang mungkin tidak bisa dipenuhi semua tenaga kontrak ini.

"Memang diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengalihkan tenaga kontrak menjadi tenaga outsourcing untuk petugas keamanan, pramusaji, pramu kebersihan dan sopir. Namun mungkin ada lagi kebijakan lain di luar empat profesi itu, kita masih menunggu kebijakan dari Kemenpan RB atau BKN," jelasnya.

Mengenai tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi ataupun tidak lulus tenaga outsourcing, apakah nanti akan diberhentikan atau diberikan pesangon, dia menyebut belum ada petunjuk lebih lanjut dari Kemenpan RB ataupun BKN. (Bangkapos.com/Edwardi)