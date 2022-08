Chord Gitar, Lirik, dan Makna Lagu Asmalibrasi-Soegi Bornean yang Viral TikTok

BANGKAPOS.COM- Inilah chord gitar, lirik, dan makna lagu Asmalibrasi milik Soegi Bornean yang sedang viral di TikTok.

Belakangan ini grup musik Soegi Bornean memang mencuri perhatian penikmat musik tanah air.

Betapa tidak, band ini merilis sebuah lagu yang begitu unik, dengan irama, dan lirik yang sarat makna.

Asmalibrasi, adalah satu di antara lagu mereka yang kini marak jadi sound di berbagai media sosial, terutama TikTok.

Menariknya, lagu ini bernuansa kebudayaan Indonesia dengan perpaduan budaya Jawa dan Kalimantan.

Seperti apa makna lagu ini?

Asmalibrasi adalah sebuah singkatan dari Asmara Terkalibrasi.

Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang berkeinginan untuk melanjutkan hubungan ke tahap serius atau jenjang pernikahan.

Sudah merasa yakin, sepasang kekasih ini hanya ingin dijadikan satu-satunya, tanpa ada orang lain.

Penggalan lirik Jadikan hanya aku satu-satunya sang garwa pambage sang pelipur lara nyanyikan ku kidung setia' banyak dicari orang-orang.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Katakan Cinta-Keljo yang Viral di TikTok

Baca juga: Chord Gitar, Lirik dan Terjemahan Lagu Come Inside of My Heart IV of Spades yang Viral di TikTok

Lagu ini sebenarnya telah dirilis pada 2019 lalu, namun baru menggaung belakangan ini.

Di YouTube, lagu ini sukses ditonton lebih dari 7 juta kali tayangan.

Ingin menyenandungkan lagu ini dengan gitar? Berikut Bangkapos.com sajikan chord beserta lirik lengkapnya untuk Anda.

Capo : fret 4



Intro C Am C Am

C Am C Am

ye

C Am C Am C Am

yeiye he.. ha.. aaa

C Am C

hmmm

.

C Am

asmara telah terkalibrasi

Em Dm

frekuensi yang sama

C Am

saatnya tuk mengikat janji

Em Dm

merangkum indahnya

.

F

laras rasa nihil ragu

F Em

biar biarlah merayu di ruang biru..

Dm

bias kita jadi taksu

G

gairah kalbu mendayu

C C7

sabda diramu

.

Chorus

Dm G

jadikan hanya aku satu-satunya

Em Am

sang garwa pambage sang pelipur lara

Dm G C

nyanyikan ku kidung setia

.

Dm G

jadikan hanya aku satu-satunya

Em A

sang garwa pambage sang pelipur lara

Dm G C

nyanyikan ku kidung setia

.

Intro C Am C Am

.

C Am Em Dm

kini saatnya merangkai binar asmara

C Am

melebur tuk satukan ego

Em Dm

dalam indahnya

.

F

berdansa dalam bahtera mahligai rasa

Em

merajut ketulusan jiwa

Dm G

mengabdi dalam indahnya kalbu

C C7

mengukir ruang renjana selamanya

.

Chorus

Dm G

jadikan hanya aku satu-satunya

Em Am

sang garwa pambage sang pelipur lara

Dm G C

nyanyikan ku kidung setia

.

Dm G

jadikan hanya aku satu-satunya

Em A

sang garwa pambage sang pelipur lara

Dm G C Am Bm

nyanyikan ku kidung setia

.

Int. Dm G Em Am

Dm G C

Dm G Em A

Dm G C

.

F

berdansa dalam bahtera mahligai rasa

Em

merajut ketulusan jiwa

Dm G

mengabdi dalam indahnya kalbu

C C7

mengukir ruang renjana selamanya

.

Chorus

Dm G

jadikan hanya aku satu-satunya

Em Am

sang garwa pambage sang pelipur lara

Dm G C

nyanyikan ku kidung setia

.

Dm G

jadikan hanya aku satu-satunya

Em A

sang garwa pambage sang pelipur lara

Dm G C

nyanyikan ku kidung setia

.

Dm G

asmara telah terkalibrasi

Em Am

asmara telah terkalibrasi

Dm G C Am Bm

dan jadikanku kidung setia

.

Dm G

asmara telah terkalibrasi

Em A

asmara telah terkalibrasi

Dm G C

dan jadikanku kidung setia

(Bangkapos.com/Vigestha Repit)