Solusi Religi Nestapa Harga Sawit

Oleh: Kristia Ningsih - Pemerhati Masyarakat Bangka Belitung

"HARGA TBS Jeblok, Pengusaha Sawit: Sudah Banyak yang Konsultasi ke Rumah Sakit Jiwa." Demikianlah berita tempo.co pada 14 Juli 2022. Seberapa ekstremkah turunnya harga sawit hingga sang pengusaha stres? Laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung menuliskan tandan buah segar (TBS) masih seharga Rp 3.218/kg pada Februari 2022. Begitu Juli tiba, harga TBS anjlok menjadi Rp350 hingga Rp550 per kilogramnya (Kompas.tv).

Turunnya harga sawit mencapai sembilan kali lipat. Sebagai contoh bila hasil panen tiga ton, semestinya menghasilkan sembilan jutaan rupiah, kini hanya satu jutaan rupiah saja. Tertutupikah biaya perawatan kebun? Bagaimana menggaji karyawan? Cukupkah biaya pendidikan anak? Serta masih ada berderet pertanyaan yang menanti jawaban.

Mengapa ini terjadi? Begitu kebijakan internasional mengurangi konsumsi sawit terlaksana, India dan China mengurangi pesanannya dari negeri kita. Ditambah lagi, Asosiasi Kedelai Amerika Serikat memproduksi alternatif minyak. Jumlahnya tak sedikit. Kian kecillah peran minyak sawit (tempo.co). Akan tetapi, sebagai manusia cerdas, keadaan ini bisa kita tebas.

Mencontoh Provinsi Riau, warganya memproduksi kerajinan sawit. Salah satunya wadah buah yang biasa digunakan sebagai parsel. Pelepahnya disulap menjadi piring, nampan, serta wadah minuman gelas (asianagri.com). Adapun petani di Jambi menyela kebun sawit dengan sayur-- mayur. Mereka menanam alpukat, kakao, pinang, padi, dan tanaman lain (mongabay.co.id).

Di Filipina dan India, ada wacana menanam nanas atau pisang di sela-sela pohon sawit. Tanaman yang sudah ditanam yakni padi gogo, padi varietas unggul Indonesia. Sayuran, kacang-kacangan atau jagung juga menjadi tumpang sari. Berbeda lagi, lahan sawit dapat juga dijadikan lokasi budi daya ikan lele. Ini terlihat dari kiriman akun YouTube TPPI P3MD yang didukung Kementerian Desa. Petani sawit Babel dapat mempertimbangkan kemungkinan contoh-contoh di atas.

Ada sebuah langkah nyata sebagai respons di masa sulit seperti ini. Mei lalu, Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil mengesahkan UMKM Madani Food Court. Ia berharap usaha mikro, kecil, dan menengah ini menyalurkan sumber daya manusia di sekitar Girimaya. Pengangguran pun diharap berkurang (bangka.tribunnews.com).

Pada Juni lalu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung Devi Valeriani turut merespons. Menurutnya, bukan besar atau kecil penghasilan yang menjadi persoalan. Cara kita mengelola keuanganlah yang utama. Jangan sampai ketika hasil jaya, kita berpesta pora. Ketika panen tak dihargai tinggi, kita menangis sebagaimana yang terjadi pada masyarakat. Kita harus mengubah gaya hidup. Masukan ini memang tak seketika berdampak nyata. Namun, hal ini dapat membantu kestabilan keuangan, bila kita mau belajar menerapkannya.

Selain contoh di atas, mari kita bicara tentang jiwa. Siapa yang tak ingin keluar dari nestapa harga sawit ini? Kita tentu ingin bahagia. Bagaimana caranya? Dengan mengendalikan pikiran. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh kondisi di luar diri kita. Kebahagiaan tergantung oleh apa yang ada di dalam diri kita (Carnegie, How to Win Friends and Influence People).

Kita isi diri kita dengan berpikir positif seberapa pun nestapanya suatu kondisi. Sebagaimana buku Berpikir dan Berjiwa Besar memotivasi kita, "Besar atau kecil masalah psikologis yang dialami, penyembuhan datang ketika seseorang belajar berhenti menarik pikiran negatif dari bank ingatannya dan sebagai gantinya menarik pikiran yang positif." (Schwartz: 44).

Terakhir, jangan lupa pada petunjuk hidup: agama. Dalam menyikapi ujian, seseorang harus meyakini bahwa itu ketentuan Tuhan (qada dan kadar). Harga sawit menurun adalah takdir sekaligus ujian. Namun Allah berjanji, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (QS Al Insyirah: 5). Karenanya, kita tidak perlu khawatir maupun ketar-ketir.

Setelah yakin itu kuasa Tuhan, kita diminta bersabar. Dari buku Ibnul Qayyim, Ustadz Nuzul Dzikri menjabarkan makna sabar. Barang siapa mampu menahan hawa nafsu; menahan lisan dari mengeluh; menahan raga dari maksiat, berarti ia telah bersabar. Mengapa mesti bersabar? Surat Al-Baqarah ayat 153 menjawabnya, "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar." Inilah yang kita cari: pertolongan.

Selain bersabar, kita juga mesti bersyukur. Meski keuangan kita terganggu, tetapi masih banyak hal yang patut kita syukuri. Negeri kita aman, tak sedang perang. Tak ada larangan beribadah. Makanan di negeri kita melimpah ruah. Allah akan menambah nikmat lebih banyak lagi bila kita bersyukur. Namun, Allah mengancam, "Jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab-Ku sangat berat." (QS. Ibrahim: 7).

Sebagai kesimpulan, meski harga sawit krisis, kita masih bisa bangkit. Bila butuh pertolongan Allah, kita mesti bersabar. Bila bersyukur, kita akan diberi nikmat berlipat. Jangan lupa tujuan kita diciptakan. "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat:56). Dengan bersabar dan bersyukur, kita telah beribadah, kita telah beriman. Menaikkan harga sawit, bagi Allah takkan sulit. Namun bila kita makin terpuruk dan jauh dari iman, kitalah yang kelak akan selalu merasa sulit. (*)