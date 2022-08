Anya Geraldine Posting Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Buruan Pesan Karena Ada Greater Offers Rp6,2 juta

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine memosting sedang memegang Samsung Galaxy Z Flip4 5G. Berapa harganya?

Sebagaimana diketahui Anya Geraldine sedang berada di New York bersama Pevita Pearce.

Mereka di New York terkait peluncuran produk Samsung.

"Cocok gak? Gemes banget kaaaaan! So happy bisa dateng ke Samsung Creators Lounge, experience my new #GalaxyZFlip4 5G in Blue Jangan ketinggalan pre-ordernya karena ada greater offers senilai 6.2juta, langsung aja cek @samsungindonesia #DoGreaterThanNow #TeamGalaxy," posting Anya Geraldine.

Samsung Galaxy Z Fold4 dan Z Flip4 meskipun mungkin terlihat mirip dengan pendahulunya, mereka membawa sejumlah pembaruan penting.

Tahun lalu adalah tentang menjadikan ponsel lipat sebagai smartphone sehari-hari dan bukan perangkat yang harus Anda jaga dan lindungi.

Samsung membuat dua lompatan dalam inovasi teknis dengan membuat perangkat lipatnya kedap air dengan standar IPX8 (tahan terhadap air hingga 30 menit dalam satu setengah meter air tawar), dan membuat Galaxy Z Fold3 kompatibel dengan S Pen - itu adalah dua ciri unik untuk ponsel lipat apa pun bahkan di tahun 2022.

Samsung juga memperkuat engsel dan konstruksi keseluruhan untuk memastikan ponsel ini bekerja lebih baik dalam jangka panjang.

Tahun ini, ini semua tentang meningkatkan kecepatan kamera ponsel lipat Samsung. Galaxy Z Fold3 tahun lalu memiliki kamera utama 12MP yang berasal dari Galaxy S20 dari tahun 2020, sedangkan Flip3 dibiarkan dengan sensor 12MP yang pertama kali kita lihat kembali pada Galaxy Note7 yang terkenal pada tahun 2016 - kuno dalam istilah smartphone. Jadi tahun ini, Samsung melakukan hal yang benar dan memberi kedua set kamera beberapa pembaruan besar.

Jadi Galaxy Z Fold4 kini memiliki kamera utama 50MP dan sensor zoom 3x 10MP dari seri Galaxy S22. Sayangnya, ultrawide masih fokus tetap. Galaxy Z Flip4 mendapatkan kamera utama dari Galaxy Z Fold3 tahun lalu - sensor 12MP 1/1,76” dengan piksel 1,8µm (naik dari 1,4µm pada Flip3), peningkatan 65 persen dalam pengumpulan cahaya.

Ultrawide memiliki cita rasa fokus tetap dan tidak ada telefoto, tetapi ini masih merupakan pengaturan yang jauh lebih kompeten daripada tahun lalu.

Peningkatan yang bisa dibilang sama pentingnya dengan Galaxy Z Flip4 adalah baterai. Sekarang 400mAh lebih besar pada 3.700mAh, yang, menurut klaim Samsung, memungkinkan streaming video selama 3 jam lebih lama.

Bahkan lebih baik lagi, Galaxy Z Flip4 mendapat peningkatan yang sangat dibutuhkan dalam kecepatan pengisian daya - telepon sekarang mencapai 25W, dibandingkan dengan 15W pendahulunya.

Sekilas Spesifikasi Samsung Galaxy Z Fold4: