Rayakan Bulan Kemerdekaan, Beli Mobil Suzuki Dapat Voucher Belanja Total Jutaan Rupiah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Di bulan kemerdekaan ini, ada banyak promo-promo menarik yang bisa anda dapatkan.

Seperti PT Jagorawi Motor Pangkalpinang, yang bagi-bagi voucher belanja di Toko Buku Gramedia dan toko elektronik senilai Rp1,5 juta, untuk setiap pembelian mobil Suzuki di bulan ini.

Marketing Support PT Jagorawi Motor Pangkalpinang, Pompi menyebut, promo kali ini bertajuk Promo Merdeka Suzuki.

"Setiap pembelian mobil Suzuki di bulan Agustus ini akan mendapatkan voucher belanja Gramedia dan elektronik senilai Rp1,5 juta, untuk (mobil) passenger. Sedangkan untuk New Carry Pick Up, dapat voucher elektronik senilai Rp1 juta," kata Pompi kepada Bangkapos.com, Jumat (12/8/2022).

New Carry Pick Up sudah bisa didapat dengan DP Rp6 jutaan, All new Ertiga DP mulai Rp8 jutaan, dan XL 7 DP mulai Rp18 jutaan.

Dia menyebut, jenis mobil Suzuki yang dominan dicari konsumen masih All New Ertiga, XL 7 dan Pick Up.

"Selain voucher belanja toko elektronik dan Gramedia senilai Rp1,5 juta untuk all passenger, kita juga ada gratis pemeriksaan dan perawatan berkala AC mobil khusus di bulan Agustus," tuturnya.

Namun Pompi mengingatkan, jangan lupa booking dulu, minimal satu hari sebelum datang ke bengkel resmi.

"Info dan booking service 0717 4262233 / 0853 6835 5199. Untuk Suzuki Family, jangan lupa servis ya, mumpung lagi ada diskon dan penawaran terbaik dari kami. Kita juga ada home service untuk keliling antar kabupaten, dengan jadwal yang sudah kita tentukan," jelasnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)