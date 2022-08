Anya Geraldine Pamer Keunggulan Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Ini Spesifikasinya

BANGKAPOS.COM - Anya Geraldine mengungkap keunggulan Samsung Galaxy Z Flip4 5G. Ponsel pintar tersebut bisa mengambil foto dari mana pun tanpa perlu tripod.

Melalui Instagram miliknya, Anya Geraldine memamerkan produk terbaru Samsung tersebut.

"Aku coba fitur flex camnya nih kemarin di #SamsungUnpacked, jadi kita bisa hands free dan ambil angle foto dan video darimanapun. Ga usa pake tripod atau disender-senderin, soooo in love with the design juga, kalian suka fitur apa nih?," kata Anya Geraldine.

Dalam postingan sebelumnya Anya Geraldine memosting sedang memegang Samsung Galaxy Z Flip4 5G.

Sebagaimana diketahui Anya Geraldine sedang berada di New York bersama Pevita Pearce.

Mereka di New York terkait peluncuran produk Samsung.

"Cocok gak? Gemes banget kaaaaan! So happy bisa dateng ke Samsung Creators Lounge, experience my new #GalaxyZFlip4 5G in Blue Jangan ketinggalan pre-ordernya karena ada greater offers senilai 6.2juta, langsung aja cek @samsungindonesia #DoGreaterThanNow #TeamGalaxy," posting Anya Geraldine.

Samsung Galaxy Z Fold4 dan Z Flip4 meskipun mungkin terlihat mirip dengan pendahulunya, mereka membawa sejumlah pembaruan penting.

Tahun lalu adalah tentang menjadikan ponsel lipat sebagai smartphone sehari-hari dan bukan perangkat yang harus Anda jaga dan lindungi.

Samsung membuat dua lompatan dalam inovasi teknis dengan membuat perangkat lipatnya kedap air dengan standar IPX8 (tahan terhadap air hingga 30 menit dalam satu setengah meter air tawar), dan membuat Galaxy Z Fold3 kompatibel dengan S Pen - itu adalah dua ciri unik untuk ponsel lipat apa pun bahkan di tahun 2022.