Chord Gitar, Lirik, dan Terjemahan Lagu Cool Kids Milik Echosmith yang Viral di TikTok

BANGKAPOS,COM- Inilah chord gitar, lirik, serta terjemahan lagu Cool Kids milik Echosmith.

Sudah dirilis sejak 2013, lagu ini belakangan kembali viral dan banyak diputar di media sosial TikTok.

Lagu bernada beat ini merupakan album dari Talking Dreams yang diproduseri Mike Elizondo dan dirilis lewat label rekaman Warner Bros.

Cool Kids bercerita tentang seseorang remaja yang ingin terlihat keren di mata sesama remaja lainnya.

Hingga pada akhirnya dia sadar bahwa menjadi diri sendiri itu sudah keren dan tak perlu lagi ingin menjadi orang lain.

Berikut ini Bangkapos.com sajikan chord gitar, lirik serta terjemahan lagu Cool Kids milik Echosmith.

Em C G

She sees them walking in a straight line, that's not really her style

Em C G

And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind

Em C G

Nothing in this world could ever bring them down

Em C G

Yeah they're invincible and she's just in the background