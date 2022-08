HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Mata Sejarawan Babel, Wujudkan Eskatologi Kemakmuran Bangsa  

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tahun ini merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Pada momentum tersebut, Sejarawan Bangka Belitung (Babel), Akhmad Elvian menilai kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan eskatologi bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Menurutnya dalam catatan sejarah, berita Proklamasi Kemerdekaan RI sampai di Bangka pada Tanggal 18 Agustus 1945 dan diterima antusias oleh masyarakat, sehingga pekik merdeka menjadi salam nasional di Pulau Bangka, pada masa itu.

Sejak itu tempat tempat strategis yang berbau kolonial diganti kata merdeka, seperti Residen Straat diubah namanya menjadi Jalan Merdeka, Alun alun Selatan diubah namanya menjadi Lapangan Merdeka.

Tak hanya itu, Wilhelmina Park pun diubah namanya menjadi Tamansari dan kemudian di dalam Tamansari dibangun Tugu Merdeka.

Di samping itu peraih penerima anugrah kebudayaan itu menilai semarak hari kemerdekaan di Babel sendiri sangat terasa hingga saat ini. Hal tersebut merupakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia setelah lepas dari belenggu penjajahan dan penindasan.

"Apalagi rakyat Bangka menurut Bung Karno adalah sungguh nyata Republiken dan sangat cinta NKRI. Wujud dari semangat republiken dan cinta kepada NKRI adalah dengan merayakan ulang tahun memerdekaan secara antusias yang besar," Elvian.

Namun sejak dua tahun terakhir, Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) berbeda karena Indonesia sedang berusaha bangkit pada Pandemi Covid-19.

"Wabah Covid-19 menimbulkan kecemasan sosial hingga tekanan ekonomi berat bagi rakyat Indonesia," tegasnya.

Oleh karena itu, sebagai elemen bangsa sepatutnya bergerak bersama, bergotong royong mewujudkan harapan baru, merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta mempersatukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.

"Dasar negara Pancasila harus menjadi penuntun bersama untuk pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat demi kemajuan Indonesia," harapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekwan DPRD Pangkalpinang itu berpesan sebagai warga negara sudah sepatutnya menghargai Proklamasi Kemerdekaan RI (honoring the past), untuk merayakannya pada masa kini (celebrating the present), dan bagaimana kita merancang untuk merangkul masa depan untuk kemajuan bangsa ( embracing the future). (Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)