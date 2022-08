Begini Solusi yang Ditawarkan DPRD Bangka Belitung untuk Penyelesaian Beasiswa Tak Kunjung Cair

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, memberikan batas waktu dua Minggu ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk dapat menyelesaikan persoalan beasiswa mahasiswa kurang mampu yang mandek pencairanya pada 2022 ini.

Sejumlah solusi diberikan anggota DPRD, terutama anggota yang tergabung di Komisi IV DPRD Bangka Belitung.

Seperti disampaikan, Anggota Komisi IV DPRD Bangka Belitung, Ferdiansyah, mengatakan sejumlah langkah bakal dilakukan dewan untuk membantu pemprov mencairkan anggaran beasiswa.

"Pertama kita bakal konsultasi dengan kemendagri, karena kita memberikan bantuan telah sesuai aturan. Kita ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah," kata Ferdiansyah kepada Bangkapos.com, Selasa (16/8/2022) di Kantor DPRD Bangka Belitung.

Selain itu, politikus Gerindra ini juga memberikan masukan dan ide agar anggaran beasiswa dapat disalurkan melalui lembaga yang dibuat oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bangka Belitung nantinya, agar dapat disalurkan dengan lancar.

"Kita kan punya lembaga baznas, nanti baznas dapat mencairkan kepada masyarakat miskin. Pemerintah harus hadir di masyarakat, bagaimana caranya. Itu tadi, melaui Baznas tinggal pemprov buat petunjuk teknis. Agar bantuan ini tepat sasaran dan dapat disalurkan terus menerus setiap tahun. Sesuai aturan lembaga, jadi ini dapat menjadi solusi," jelas Ferdiansyah.

Sebelum membuat regulasi melalui baznas, dikatakan Ferdi, pihaknya akan terlebih dahulu bertanya ke kementerian dalam upaya membantu masyarakat miskin di Babel agar mendapatkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

"Kita akan bertanya bagaimana menurut aturan dana bantuan itu. Apabila aturan membolehkan dibantu secara terus menerus. Karena lembaga itu dibentuk untuk menangani orang miskin dan terlantar tinggal pemprov kerjasama, keluarkan petunjuk teknisnya," sarannya.

Ketika disinggung, sebanyak 768 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa kurang mampu, apakah telah sesuai dan tepat dengan sasaran. Ia mengatakan telah sesuai nama dengan alamat.

"Yang menerima itu telah sesuai by name by address Insya Allah tepat sasaran sesuai juknis yang ada. Jadi kita berikan waktu dua Minggu harus ada solusi untuk menyelesaikam masalah ini. Saya teringat pesan Pak Prabowo bantulah anak-anak yang tidak mampu, malu bisa menjabat suatu jabatan, tetapi kita tidak bisa membantu mereka," tegasnya.

Dana Beasiswa Rp 9 M Mandek