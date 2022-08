Borong Buku Terbitan Gramedia dengan My Value, Bakal Dapat Potongan Harga hingga 15 Persen

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Toko Buku Gramedia memang rutin memberikan promo-promo menarik untuk konsumennya. Nah ada kabar bahagia untuk kamu pengguna My Value nih. Bakal ada potongan harga untuk setiap pembelian buku terbitan Gramedia loh.

Bagi kamu yang belum punya akun My Value, bisa langsung download di Playstore dan mendaftarkan diri.

My Value merupakan bentuk transformasi loyalty program digital dari membership berbasis kartu Kompas Gramedia Value Card (KGVC).

Dengan adanya aplikasi ini di smartphone kamu, tentunya akan lebih mudah mendapatkan informasi ragam promo, diskon, dan poin belanja.

Untuk promo buku Gramedia kali ini, khusus pengguna baru My Value dan customer yang memasukkan kode referal. Jadi lebih untung dengan My Value kan?

Promo ini berlaku di seluruh Toko Buku Gramedia.

Sales Superintendent Gramedia Pangkalpinang, Tika, menyebut, selain promo My Value di Gramedia Pangkalpinang juga ada promo Gedebuk (Get The Book) dengan diskon hingga 50 persen buku-buku tertentu.

"Yang khususnya memang buku terbitan Gramedia, dengan judul buku tertentu itu diskon hingga 50 persen," ujar Tika kepada Bangkapos.com, Rabu (17/8/2022).

Kata Tika, promo Gedebuk tersebut berlaku hingga 31 Agustus 2022 nanti.

Bagi yang suka baca buku, jangan sampai ketinggalan promo menarik dari My Value! (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)