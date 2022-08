Fitur All New Veloz Serba Mewah, Duduk di Kursinya Berasa Sofa di Rumah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengenalkan All New Veloz sebagai merek mobil baru Toyota.

Veloz berasal dari kata 'Velocity', pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai tipe andalan dari Toyota Avanza yang fenomenal, sebuah MPV kompak yang menjadi mobil terpopuler pilihan masyarakat Indonesia.

"Kami dalam semangat untuk menghadirkan ever better car yang lebih lengkap, memperkenalkan All New Veloz. Mobil yang benar benar baru dirancang untuk mewakili era baru mobilitas yang tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga kegembiraan dan keriangan dalam bergerak. Kami berharap All New Veloz dapat semakin memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia," tutur Regional Operating Officer (ROO) Asia Region Toyota Motor Corporation Susumu Matsuda melalui rilis yang disampaikan Lenny, Perwakikan PT Istana Agung Main Dealer Toyota Bangka Belitung, Rabu (17/8/2022).

Ide dasar untuk dapat menghadirkan MPV yang lengkap dengan tampilan yang stylish dan canggih, menjadi dasar arah pengembangan All New Veloz.

All New Veloz dan All New Avanza sama sama menggunakan Platform baru Front Engine Front Wheel Drive (FF) dipadukan dengan New Developed Suspension dengan mengoptimalkan geometri suspensi depan dan belakang, serta karakteristik spring rate dan damper, sehingga All New Veloz mampu memberikan stabilitas pengendalian yang prima dan kenyamanan berkendara yang diperkuat dengan dimensi bodi yang lebar dan jarak sumbu roda yang panjang.

Secara grand design, kesan kokoh, tangguh, dan agresif terpancar dari kap mesin yang tinggi sebagai bagian dari New Distinctive Front Look, serta New Formidable Design Front Grille dengan lekukan kokoh yang menjadi lokasi New Advanced LED Headlamp with Sequential Turnlamp, serta dengan New Fog Lamp yang semakin menyempurnakan kehadiran All New Veloz di jalanan.

Berasa Sofa di Rumah

Menghadirkan real MPV yang tidak hanya mampu kemana saja dalam situasi apapun, di dalam interior All New Veloz, orang dapat menikmati momen indah bersama anggota keluarga tercinta di dalam Spacious Cabin with Long Sofa Mode.

Kabin ekstra luas ini berhasil dihadirkan berkat panjang mobil yang terbentang 4.475 mm dari sisi depan hingga belakang, dengan lebar 1.750 mm dan jarak sumbu roda 2.750 mm.

Untuk memanfaatkan ruang ekstra ini secara maksimal, kursi All New Veloz dirancang untuk memiliki konfigurasi yang fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan, bahkan dapat disesuaikan menjadi seperti sofa di rumah untuk memberikan perjalanan yang menyenangkan bersama keluarga.

Kursi All New Veloz juga hadir dengan New Fabric and Leather Combination Seat yang tidak hanya memberikan kenyamanan tambahan bagi seluruh penumpang, tetapi juga memperkuat suasana stylish dan elegan di dalam kabin.

Dalam upaya memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan, banyak fitur baru yang dihadirkan.

Termasuk New Leather Tilt dan Telescopic Steering with Audio and MID Switch untuk memudahkan pengaturan posisi kemudi, audio dan MID melalui sentuhan ringan pada lingkar kemudi yang dibalut kulit mewah, serta dilengkapi Drive Mode Switch (Q CVT).

Selain itu, New Advanced 7 Inch Digital TFT MID juga memastikan semua informasi penting mengenai status kendaraan dapat disajikan dengan visual yang disempurnakan untuk dinikmati oleh pengemudi. (*/t3)