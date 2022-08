Tetap Waspada Meski Tingkat Kemiskinan Terendah

Oleh: Jamik Safitri - Statistisi BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TAK dimungkiri bahwa dampak pandemi Covid-19 dirasakan di seluruh lini, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pandemi Covid-19 yang hadir pada tahun 2020 membuat perekonomian seluruh negara seolah-olah ambruk.

Kini memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19 sedikit demi sedikit perekonomian mulai bangkit. Kondisi perekonomian mulai kembali pulih seperti sebelum pandemi covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang rilis pada 5 Agustus 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2022 naik menjadi 5,44 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami kenaikan pada kuartal II 2022 menjadi 5,21 persen. Penyumbang terbesar yang membuat perekonomian Babel tumbuh dari sisi lapangan usaha adalah pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan.

Sejalan dengan lapangan usaha yang merupakan pendukung ekspor dari sisi pengeluaran, sektor ekspor menjadi penyokong terbesar tumbuhnya perekonomian di Babel. Meskipun pertumbuhan ekonomi Babel masih di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi dari angka ini menunjukkan kondisi perekonomian Babel sudah pulih, akan tetapi apakah pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Babel?

Berita baiknya adalah menurut data BPS, Babel merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di seluruh Indonesia pada Maret 2022. Tingkat kemiskinan Babel hanya 4,45 persen dan angka ini jauh dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Indonesia yaitu 9,54 persen. Uniknya dengan tingkat kemiskinan terendah pada Maret 2022, garis kemiskinan Babel merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Garis kemiskinan Babel mencapai Rp801.437 per kapita per bulan, jauh di atas garis kemiskinan Indonesia yaitu Rp505.469 per kapita per bulan.

Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan (basic need approach). Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun nonmakanan yang diukur melalui garis kemiskinan.

Garis kemiskinan diperoleh dengan menjumlahkan garis kemiskinan makanan dan nonmakanan. Garis kemiskinan inilah yang menjadi penentu apakah seseorang dikategorikan miskin atau tidak. Apabila penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan ke dalam penduduk miskin.

Dari penjabaran tersebut dapat kita ketahui bahwa di Babel meski garis kemiskinannya tinggi, tetapi penduduknya mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanannya. Hanya sebagian kecil saja yaitu 4,45 persen yang masuk tingkat kemiskinan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jika ditilik dari sisi indeks kedalaman kemiskinan, perkembangan nilai indeks juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 0,609 menjadi 0,598. Meski penurunannya hanya sedikit, tetapi hal ini menunjukkan penduduk miskin yang dekat jaraknya dengan garis kemiskinan sehingga untuk mengeluarkan dari kemiskinan tidak sesulit jika indeks kedalaman kemiskinannya tinggi.

Tak hanya dari tingkat kemiskinan, perlu dilihat dari gini ratio yang menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa gini ratio Babel pada Maret 2022 menurun dibandingkan dengan gini ratio pada Maret 2021, dari 0,256 menjadi 0,236. Berita baiknya lagi adalah gini ratio ini juga terendah se-Indonesia. Artinya ketimpangan/kesenjangan pendapatan yang terjadi di Babel tidak begitu jauh dan masyarakat Babel cenderung bisa merasakan pertumbuhan ekonomi yang dialami Babel.

Kita patut berbangga dengan pencapaian yang sudah diperoleh Babel di masa pemulihan karena pandemi Covid-19. Capaian ini tentunya karena seluruh elemen masyarakat, pemerintah, serta stakeholder turut bergerak untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang merata. Namun, seluruh elemen tidak boleh puas dengan pencapaian ini karena jika menilik inflasi yang terjadi di Babel, membuat pemerintah dan masyarakat harus bersiap untuk ke depannya.

BPS mencatat inflasi bulan Juli tahun 2022 mencapai 7,77 persen. Angka ini meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Juli 2021 yang hanya 2,29 persen. Jika harga-harga terus merangkak naik tentu akan memberikan dampak besar bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Ke depannya, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengendalikan inflasi dan harga jual pasar. Hal ini tidak berarti semua harga ditentukan pemerintah, tetapi pemerintah melakukan intervensi dari sisi kecukupan suplai dan harga jual untuk masyarakat utamanya masyarakat kelas menengah bawah. Dengan begitu, masyarakat bisa bernapas lebih lega dalam pemenuhan kebutuhannya. (*)