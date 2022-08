IRT Mengeluh Walau Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Mulai Turun, Iis Terpaksa Pakai Cabai Kering 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai menurun. Kendati menunjukkan penurunan harga di pasar, namun sejumlah ibu rumah tangga (IRT) masih mengeluh.

Pantauan Bangkapos.com, hari ini Jumat (19/8/2022) di Pasar Induk Pembangunan Pangkalpinang harga cabai kecil berkisar Rp55.000 per kilogram dan cabai besar Rp60.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang puting Rp20.000.

Walau sejumlah harga kebutuhan pokok mulai turun, namun Iis (46), Warga Kampung Asem Pangkalpinang, Jumat (19/8/2022) mengaku masih mengeluh. Sebab setiap hari belanja kebutuhan rumah tangganya dianggap masih melambung.

Kata Iis setiap kali melihat berita sejumlah bahan pokok sudah turun ia seolah tidak percaya, sebab masih saja harga kebutuhan mahal.

"Kami yang bukan ASN (bukan pegawai negeri -red), gaji karyawan swasta pas-pasan. Ini setiap hari abis tu lah. Belanja ke pasar bawa uang Rp100.000 sekarang tidak ada artinya, beli bumbu, beli ikan, beli sayur, beli galin, beli sabun," ujar Iis kepada Bangkapos.com, Jumat (19/8/2022).

Sehingga jadi ibu rumah tangga menurutnya harus pintar mengatur kebutuhan rumah tangga. "Suami dan anak tu sukanya makan pedes, kalau tidak pedes mereka protes. Jadi karena harga cabai yang masih mahal meskipun katanya udah turun saya pakai campuran cabai kering, harganya lebih murah rasa pedasnya juga sama. Cabai biasa pakai juga cuma tidak harus banyak," jelasnya.

Diakui Iis, harga cabai rawit kering yang lebih murah 10 hingga 20 ribu rupiah menjadi jurus jitu menuju efisiensi. "Cabai keringkan bukan berarti busuk, tapi memang sengaja dikeringkan. Kalau tidak gitu susah lah menuhi kebutuhan sekarang, emak-emak harus pinter biar kebutuhan cukup," katanya.

Senada dengan Iis, Vuan (37), Warga Kampak Pangkalpinang mengaku kesal sebab banyak kebutuhan pokok yang katanya sudah turun namun masih saja mahal.

Apalagi kata Vuan, harga ikan juga sekarang ikut-ikutan naik. Beli sekilo ikan harus merogohkan kocek dalam-dalam.

"Masak setiap hari kami harus makan ikan yang kecil-kecil, ikan yang kurang bagus. Ikan bagus harganya mahal, belum lagi bumbunya mahal, cabai mahal, bawang lumayan terasa juga harganya," keluh Vuan.

Dulu kata Vuan, ia selalu menyetok beberapa kebutuhan pokok di rumah untuk dua minggu namun sekarang tidak lagi sebab banyak kebutuhan harganya naik.

"Kalau sekarang tidak sanggup lagi lah, beli harian aja lah. Jadi mana yang kurang dan habis itu uang beli, kalau dulu cabai biasanya kita stok untuk di rumah, bawang gitu kan. Kalau sekarang tidak lagi lah, tidak sanggup," jelasnya.

"Bahkan kemarin waktu ada ponakan kesini dari Palembang saya nitip belikan cabai kecil cabai merah besar, lumayan lebih murah jadi beli dua kilo kemarin," tambahnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)