Nonton Episode 6 The Sexy Doctor is Mine, ''Di Jalanan vs Di Apartemen''

Jolene Marie jadi saingan Anya Geraldine di Poster The Sexy Doctor Is Mine

BANGKAPOS.COM - Kisah The Sexy Doctor is Mine kembali berlanjut. Apa yang akan terjadi antara cinta segi tiga yang dijalani Anya Geraldine.

Episode 6 The Sexy Doctor is Mine berjudul "Di Jalanan vs Di Apartemen".

Pada serial kali ini, Arini yang diperankan Anya Geraldine rusuh sama Fenina (Jolene Marie) di jalanan, Revano (Omar Daniel) asyik mengobrol dengan seseorang di apartemennya.

Dalam webseries The Sexy Doctor is Mine menceritakan tentang Arini yang dijodohkan dengan dokter ganteng.

Diketahui serial romance ini merupakan karya milik Angling Sagaran.

Serial merupakan adaptasi dari cerita Wattpad dengan judul sama yang ditulis oleh Catur Okty Effendy.

The Sexy Doctor is Mine menceritakan tentang seorang calon dokter bernama Arini yang diperankan oleh Anya Geraldine.

Meskipun akan menjadi dokter, Arini sebenarnya mempunyai impian menjadi seorang fashion designer.

Arini yang mempunyai watak super aktif ini rela melakukan hal apa pun demi mewujudkan mimpinya menjadi fashion designer terkenal.

Di saat bersamaan, orang tua Arini ingin menjodohkannya dengan seorang pria yang mapan dan tampan.