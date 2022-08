Tekan Inflasi, Disperindag dan BI Bakal Gandeng Investor Lokal Bermitra dengan Daerah Penghasil    

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Inflasi di Bangka Belitung (Babrl) tercatat 7,77 persen, tertinggi nomor tiga di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Belitung (Babel) mencatat bahan pokok sebagai penyumbang inflasi (YoY) Bulan Juli 2022, yakni cabai merah dan bawang merah masing-masing sebesar 0,48 persen.

Mengenai dua bahan pokok itu, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bangka Belitung per Tanggal 19 Agustus 2022, harga di pasar tercatat untuk cabai merah sebesar Rp65 ribu per kilogram dan bawang merah Rp26 ribu per kilogram.

Kabid Pengendalian, Perdagangan dan Perlidungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Babel, Fadjri Djagahitam, Jumat (19/8/2022) mengatakan, pemerintah

provinsi bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menekan angka inflasi.

Upaya yang akan dilakukan, pemerintah provinsi akan memfasilitasi agar investor atau pengusaha dari lokal bisa menjalin kemitraan dengan daerah penghasil bahan pokok penyumbang inflasi.

"Salah satunya, cabai dan bawang naik, rencana akan ada kerjas ama dengan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Nanti ke Brebes juga untuk bawang, nanti kita bawa investor atau pengusaha dari Bangka Belitung, bisnis to bisnis lah, jadi mereka diharapkan bisa kerja sama dengan daerah penghasil, jadi kita dapat barang bagus dan lancar distribusinya, jadi angka bisa ditekan," ujar Fadjri, Jumat (19/8/2022).

Disperindag melalui Satgas Pangan juga berupaya menstabilkan harga bahan pokok di pasar. "Kami ada satgas pangan, kami rutin, setiap pagi ada tim petugas kami ke pasar, kalau ada masalah, biasanya kami langsung turun ke lapangan. Jadi intinya, kita koordinasi dan kita tingkatkan pengawasan di lapangan, dari itu nanti kita carikan solusi," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)