Usai Senam, Pegawai Pemkab Bangka Antusias Serbu Pasar Tani

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemkab Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian menggelar Pasar Tani usai pelaksanaan senam kesegaran jasmani di halaman Kantor Bupati Bangka, Jumat (19/08/2022).

Kegiatan pasar tani ini terlihat diserbu para pegawai yang sangat antusias untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah mengatakan kegiatan pasar tani ini merupakan program Kementerian Pertanian yang sudah lama dan rutin dilaksanakan di Kabupaten Bangka.

"Program Pasar Tani ini kita hidupkan kembali setiap hari Jumat bersamaan kegiatan senam kesegaran jasmani para pegawai Pemkab Bangka," kata Syarli.

Baca juga: Karyawan PT Selalu Jaya Sejahtera di Belitung Geger, Ada Mayat di Halaman Belakang Mess Kantor

Baca juga: Gawat Ada Kerajaan Sambo di Internal Polri, Tiga Klaster Terlibat, Putri Candrawathi Diperiksa

Menurutnya, para peserta pasar tani ini berasal dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, karena setiap kecamatan memiliki Balai Penyuluhan Pertanian.

"Kita sediakan 10 tenda, jadi ada 8 tenda untuk stan setiap kecamatan dan sisanya 2 tenda untuk dinas pertanian," ungkap Syarli.

Ia mengatakan, barang yang dijual berasal dari hasil produksi para petani dan peternak, seperti bermacam sayuran, bumbu dapur, telur ayam, kulat, petai, jengkol dan lainnya.

"Alhamdulillah sangat laris manis diserbu para pegawai Pemkab Bangka yang berbelanja usai senam, apalagi harganya lebih murah dari harga pasar, karena barang-barang berasal langsung dari petaninya," kata Syarli.

Sementara itu Reni, penjual sayuran mengatakan untuk sayuran hidroponik jenis sawi gran dan bayam yang bebas pestisida dijual seharga Rp10.000 per kantong plastik.

"Untuk cabai kecil kecil Rp6.000 per ons, cabai hijau Rp5.000 per ons, jamur tiram Rp13.000 per kantong isi 2,5 ons, telur ayam Rp1.500 per butir, nanas Rp5000-10.000 per buah, sagu tapioka Rp10.000 per kg, sagu rumbia Rp11.000 dan lainnya," ungkapnya.

Baca juga: Ada Cerita dan Narasi Kebangsaan di Lembaran Uang Rupiah Baru, Tampilannya Lebih Berwarna-Warni

Pemkab Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian menggelar Pasar Tani usai pelaksanaan senam kesegaran jasmani di halaman Kantor Bupati Bangka, Jumat (19/08/2022). (Bangkapos.com/Edwardi)

Bupati Bangka Mulkan mengatakan dalam kegiatan senam kesegaran jasmani tadi Pemkab Bangka menyiapkan banyak hadiah doorprize bagi para peserta yang mengikuti senam dengan baik.

"Kita juga menggelar pasar tani karena mendapatkan fasilitas 10 unit tenda dari Kementerian Pertanian," kata Mulkan.

Ditambahkan kegiatan pasar tani ini digiatkan kembali dengan mengajak seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka.

"Kita harapkan dengan adanya pasar tani ini para petani dari seluruh kecamatan bisa memasarkan hasil produk pertanian mereka kepada masyarakat. Alhamdulillah tadi saya lihat para pegawai Pemkab Bangka sangat antusias berbelanja kebutuhan sehari-hari dan hampir 90 persen produk yang dijual habis," kata Mulkan.

(Bangkapos.com/Edwardi)