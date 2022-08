Arti Tato Naga di Pinggang Maria Vania, Kini Total Punya 3 Gambar di Tubuhnya

BANGKAPOS.COM - Arti tato naga di pinggang Maria Vania, kini punya 3 tato yang ada di punggung, pinggang dan paha.

Dalam potretnya di Instagram, sebuah gambar naga di pinggang Maria Vania tertangkap kamera.

Presenter Take It or Leave It ini baru saja menambah koleksi tato di tubuhnya.

Bukan sembarangan, Maria Vania memilih gambar itu karena sesuai dengan cerita perjalanan hidupnya.

Baca juga: Akankah Ketua Kompolnas, Bennny Mamoto Jadi Tersangka, Kasus Tewasnya Brigadir J, Sebar Hoaks?

Baca juga: Rahasia Suami Punya 8 Istri Muda Tinggal Serumah, Tiap Malam 2 Orang Tunggu Giliran, Semuanya Memuji

Baca juga: Baru 40 Persen Data Honorer Diserahkan ke BKPSDMD, Sisanya Belum Lengkap

Baca juga: Tangis Ibu Brigadir J Pecah Ingat Nasib Vera Simanjuntak, Berharap Dapat Jodoh Terbaik

Sebelumnya, presenter sekaligus selebgram ini memiliki tato gambar bunga daisy dan kupu-kupu.

Kedua tato itu ternyata punya makna mendalam bagi kehidupan Maria Vania.

Tato kupu-kupu yang berada di punggung memiliki makna perjalanan hidup.

Dia mengibaratkan kehidupannya seperti kupu-kupu.

"Ibaratnya kalau butterfly itu kamu mulai dari ulet, terus kepompong, terkoyak dulu kulitnya dengan usaha yang luar biasa akhirnya jadi cantik,"

"Dan saya ngelihat di mitologi Jepang tuh bagus banget, keberuntungan, kebahagiaan ya udahlah saya tatoin." jelasnya dikutip Bangkapos.com dari Youtube Maria Vania, Minggu (21/8/2022).