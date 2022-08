Chord Gitar dan Terjemahan Lagu Amazing Milik Rex Orange County yang Sedang Viral di TikTok 

BANGKAPOS.COM- Inilah chord gitar, dan terjemahan lagu Amazing milik Rex Orange County yang viral di TikTok.

Usai The Shade, muncul lagu Amazing milik Rex Orange County yang belakangan trend jadi sound TikTok.

Amazing merupakan salah satu lagu yang ada dalam album bertajuk WHO CARES yang rilis pada 11 Maret 2022 lalu.

Lagu ini membawa pesan bahwa sebelum mencintai orang lain, penting untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu.

Lagu ini juga bercerita tentang pasangan yang meminta agar orang terkasihnya tak mengubah apapun yang sudah ada pada dirinya.

Hingga kini, di YouTube offcialnya, lagu Amazing telah ditonton hampir 3 juta kali tayangan.

Berikut ini Bangkapos.com sajikan chord gitar beserta terjemahan lagu Amazing untuk Anda.

[Intro]

Ab Fm Bbm7 Dbm

Ab Ab7 Bbm Dbm

Ab

Yeah

Fm Bbm

There's no way to time it

Dbm Ab

Where you may find it

Fm

Is unknown

Bbm Bbm7 Dbm

Until then, you're a loner



Ab

So you see her

Ab7 Bbm

She's over in the corner

Dbm Ab

And you can't ignore her

Fm Bbm

There must be a reason

Bbm/E (Dbm)

You see it, believe it now