Profil Yakup Hasibuan, Anak Pengacara Kondang yang Berhasil Taklukan Hati Jessica Mila

BANGKAPOS.COM - Aktris cantik Jessica Mila baru saja dilamar sang kekasih, Yakup Hasibuan, Minggu (21/8/2022) di umurnya yang ke-30 tahun.

Kabar tersebut dibagikan oleh para sahabat Jessica Mila di Instagram, salah satunya Vidi Aldiano.

Penyanyi Vidi Aldiano mengunggah foto dan video saat Yakup bertekuk lutut melamar sahabatnya Jessica Mila.

Jessica Mila terlihat menangis haru saat Yakup Hasibuan berlutut di hadapannya.

Sesekali wanita kelahiran 3 Agustus 1992 itu terlihat mengusap air mata yang jatuh ke pipinya.

"Will you marry me?" tanya Yakup Hasibuan kepada Jessica Mila sambil berlutut.

"Yes," jawab Jessica Mila.

"She said yes," ungkap Yakup Hasibuan kepada semua orang yang hadir dalam acara tersebut.

Di acara tersebut hadir pula penyanyi Tulus yang hadir bernyanyi lagu Teman Hidup.

Yakup juga kemudian melanjutkan lantunan lagu Teman Hidup dan melamar Jessica Mila dihadapan keluarga dan teman-teman mereka.