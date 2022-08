Kenaikan Harga BBM Picu Angka Inflasi di Bangka Belitung Semakin Tinggi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wacana penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah mulai dibicarakan oleh masyarakat.

Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Bangka Belitung (UBB) sekaligus Dosen Ekonomi UBB, Devi Valeriani menilai apabila terjadi penyesuaian harga BBM (Pertalite) maka akan berpotensi menjadi pemicu kenaikan harga barang-barang yang membuat semakin tingginya angka inflasi.

Sementara diketahui saat ini Bangka Belitung merupakan provinsi dengan urutan tertinggi ketiga inflasi di Indonesia, dengan asumsi belum terjadi kenaikan BBM.

Dengan karakter sebagai negara kepulauan disebutkan bahwa selain karena volatile food (perkembangan harga komoditas pangan) yang memiliki kerentanan harga, faktor tingginya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya angka inflasi.

"Sebab kenaikan BBM ini selain berujung kepada naiknya harga jual barang maupaun jasa, serta berpotensi melemahkan daya beli rumah tangga, dan merambat kepada rendahnya produktifitas dan produksi barang atau jasa sehingga akan menyebabkan terganggunya perekonomian daerah, yang tercermin dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi," kata Devi, Selasa (23/8/2022).

Ia mengungkapkan, kenaikan harga BBM subsidi harus disikapi dengan baik oleh pemerintah, pasalnya dampak terganggunya perkekonomian daerah ini disebabkan karena BBM merupakan kebutuhan primer masyarakat, yang hampir setiap rumah tangga melakukan konsumsi BBM subsidi.

Ia menuturkan, isu kenaikan harga BBM saat ini akan terdapat orang-orang yang memanfaatkan peluang rencana kenaikan harga BBM dengan mulai melakukan penimbunan untuk mengambil untung dari kondisi tersebut.

Oleh sebab itu ia menyarankan agar Pihak SPBU dan Pemerintah Daerah setempat mulai melakukan pemantauan dengan tetap menyerukan agar masyarakat tidak melakukan penimbunan.

"Alasan Pemerintah dalam hal ini pertamina melakukan kenaikan harga BBM dikarenakan harga BBM subsidi saat ini telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun. Mengutip dari pendapat Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) jika ada kenaikan BBM pertalite maka akan membuat inflasi nasional akan semakin tinggi, bisa mencapai lebih dari 7 persen," tuturnya.

