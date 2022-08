Airmas Group Dukung Kemajuan Teknologi di Babel dengan One Stop Solution Pengadaan Produk IT

Airmas Group gelar acara one stop solution pengadaan produk IT di Swiss BelHotel Pangkalpinang dan Rabu (24/8/2022).

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Airmas Group merupakan perusahaan satu dari perusahaan penyedia IT terkemuka di Indonesia, memberikan one stop solution pengadaan produk IT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Acara berlangsung di Swiss BelHotel Pangkalpinang dan dihadiri 150 pejabat PPK dan PP

se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (24/8/2022)

"Kegiatan ini adalah wadah untuk para pejabat pemerintahan di bidang pengadaan barang dan jasa, untuk mendapatkan update produk IT dan mengetahui bagaimana proses e-purchasing yang benar melalui e-katalog dan toko daring, sesuai dengan keputusan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh presiden," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yanuar, di Pangkalpinang.

CEO Airmas Group, Ari Kunwidodo, mengemukakan, melalui kegiatan ini, Airmas ingin memberikan solusi terbaik bagi para PPK dan PP. Sehingga mereka tidak perlu lagi bingung dan kesulitan dalam pengadaan barang dan jasa, karena pihaknya sudah memberikan update produk yang dapat mendukung kemajuan Bangka Belitung.

"Di Kepulauan Bangka Belitung ini, saya melihat sangat potensial menjadi provinsi yang smart dan berteknologi IT. Oleh karena itu, AirMas Group hadir di sini," ujar Ari.

Para peserta di acara ini sangat antusias saat adanya kegiatan ini. Adapun update produk yang diberikan berupa produk audio visual dari TOA, pc dan notebook ACER, UPS dari Kehua, perkakas dari Cobasstore, scanner dari Panasonic, juga AIDC produk.

"Pemaparan materi spec (spesifikasi, red) dan keunggulan lengkap dijelaskan oleh setiap brand yang hadir, sehingga para peserta dapat mengetahui secara detail produk yang ditampilkan," imbuhnya. (Bangkapos.com/Anthoni Ramli)